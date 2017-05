Böhlen. Beißender Geruch hat am Montag einen Polizei- und Feuerwehreinsatz am Berufsschulzentrum in Böhlen im Landkreis Leipzig ausgelöst. Wie Polizeisprecher Uwe Voigt in Leipzig mitteilte, hätten unbekannte Täter im Treppenhaus des Gebäude eine Ampulle mit einer übelriechenden Substanz zurückgelassen. Gegen 9.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte informiert, daraufhin wurde das Schulhaus in der Röthaer Straße vorsichtshalber geräumt. „Personen kamen nicht zu Schaden“, so Voigt. Ein Messfahrzeug der Feuerwehr sei derzeit vor Ort, um die bislang unbekannte Chemikalie zu identifizieren.

Von bw