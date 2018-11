Rötha

Es ist ein Klischee, aber ein wahres: In der Musikszene des Hip Hop und des Rap wird Reichtum gern zur Schau gestellt. Die Künstler, ob Mann oder Frau, zeigen sich gern mit dicken Autos, glänzendem Schmuck und in Pelzen. Ein junger Mann und aufstrebender Modedesigner, der in Rötha das Kürschnerhandwerk gelernt hat, möchte da jetzt gern mitmischen.

Im November und Dezember werden seine Kreationen auf großer Bühne zu sehen sein. Die britische Rapperin Stefflon Don trägt auf ihrer Tournee in Großbritannien und Neuseeland Mäntel und Jacken aus Pelz, die Wesley Petermann (24) in der Kürschnerei Meinelt in Rötha genäht hat.

Der in Brasilien geborene und in der Schweiz aufgewachsene junge Mann hatte 2014 die Lehre im Betrieb von Udo Meinelt (77) begonnen. 2016 wurde er fertig und orientierte sich beruflich neu. Er arbeitete als Schneider erst ein Jahr in einem Berliner Hotel, dann vier Monate auf dem Kreuzfahrtschiff MS Europa. Auch äußerlich veränderte sich Wesley Petermann. War er vor vier Jahren noch ein Exot mit extrem hoher Fönfrisur, auffälligen Sachen und bestickten Schuhen, so wirkt er jetzt eher bürgerlich und trägt das feinlockige Haar kurz. Aus dem flippigen Stylisten ist ein seriöser Designer geworden.

„In Rötha fühle ich mich einfach wohl“

Udo Meinelt erkannte ihn trotzdem gleich wieder, und er freute sich als der umtriebige Designer mit eigenem Modelabel namens Wisly Fashion wieder an seine Tür klopfte. Seit Oktober ist Petermann jetzt angestellter Geselle. „Ich habe das Handwerk vermisst, und ich habe den Chef vermisst“, begründet der Schweizer, der in Leipzig wohnt, seine Rückkehr nach Rötha. „Ich fühle mich hier wohl.“

Defflon Dons Durchbruch mit Hurtin’ me

Hier kann er sich mit dem Segen des Chefs sowohl im Dienste der Firma als auch privat verwirklichen. 2017 wurden seine Kreationen – darunter auch in Rötha gefertigte Pelze – auf einer Modenschau im Nobelskiort Zermatt gezeigt, wo er Kontakt zu einem angesagten DJ bekam. Jetzt könnte es für Petermann noch einen Schritt weiter nach vorn gehen.

Vor über einem Jahr schrieb eine Stylistin den jungen Designer an, fragte, ob er Stefflon Don ausstatten wolle. Die war damals noch weit weniger berühmt als jetzt, Petermann kannte sie noch nicht. Erst 2017 hatte die Künstlerin mit dem Titel Hurtin’ me die Top 10 der englischen Singlecharts erreicht.

Petermann ließ sich auf die Sache ein, traf das Stylistenteam in London und übergab eine Tasche mit einer bunten Pelzjacke. Stefflon Don gewann 2017 den Mobo Award, den britischen Musikpreis für schwarze Musik in der Kategorie Frauen. Bei der Verleihung sollte sie die Jacke tragen. Tat sie aber nicht. Wesley Petermann vermutet: „Größere Geldgeber waren stärker.“

Kurz darauf kam er zum Zug. Auf einem Konzert des Streaming-Dienstes Spotify wirbelte die Künstlerin mit Petermanns in Rötha genähter Jacke aus Resten recycelter Pelzmäntel, aus Stücken von Kaninchen, Fuchs, Ziege und Lamm über die Bühne.

Für die kommenden Konzerte hat der Designer fünf Jacken genäht. Maß nehmen konnte er nicht, er hat Stefflon Don, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Victoria Allen heißt, noch nie persönlich getroffen. Beim Design hat er weitgehend freie Hand. „Mir wird mitgeteilt, was sie darunter trägt“, außerdem bekommt er Namen von Künstlerinnen, an deren Mode er sich orientieren soll.

Konzerte in Glasgow und Leeds mit Mode von Wisly

Am 24. und am 26. November bekommt Wesley Petermann den Star in seiner Mode bei Konzerten in Glasgow und in Leeds erstmals direkt zu sehen. Und wird ihre Auftritte gewiss mit feiern. Denn Hip Hop und Rap sei tatsächlich auch die Musik, die ihm gefalle. Und ja, sagt er, das Klischee von Geld, Schmuck und Pelz stimmte. „Es ist ein Statement. Die Künstler zeigen damit, man hat es aus dem Ghetto nach oben geschafft hat.“

Prominente Botschafterin: Irina Beller

Nach oben will es auch Wesley Petermann schaffen. Möchte seine Mode nicht nur auf der Hip-Hop-Bühne, sondern gern in reich ausstaffierten Serien platzieren. Immerhin ist die Schweizer Millionärsgattin Irina Beller schon seine Kundin. Vorläufig lebt er in Leipzig noch in einer kleinen Wohnung und kommt ohne eigenes Auto aus. Nach Feierabend nimmt ihn der Chef mit, der ebenfalls in Leipzig zu Hause ist.

Von André Neumann