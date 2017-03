Borna. Eine junge Radlerin (20) fuhr am vergangenen Freitag durch die Bahnhofstraße in Richtung Bornaer Bahnhof. In Höhe der Mehrfamilienhäuser 18 bis 20 warfen Unbekannte aus einer Wohnung der oberen Etage einen großen Stein auf die Straße. Der die Frau glücklicherweise nicht traf, über den sie aber mit dem Vorderrad rollte. Dadurch verlor sie das Gleichgewicht und stürzte. Sie zog sich Verletzungen an Knie und beiden Händen zu, so dass eine ambulante Behandlung erforderlich wurde.

Das Fahrrad, ein 24-Zoll-Mountainbike und ihre Kleidung wurden beschädigt. Nun sucht die Polizei dringend Zeugen, die das Geschehen auf Höhe des Döner- und Grillhauses „Aspendos“ beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich an das Polizeirevier Borna, Tel.: 03433/2440 zu wenden.

Von thl