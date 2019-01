Borna

Mit einem Familiengottesdienst ist die Sternsingeraktion 2019 jetzt in der katholischen Kirche in der Bornaer Stauffenbergstraße beendet worden. Dabei kamen exakt 5341,81 Euro für notleidende Kinder in aller Welt zusammen. Die Sternsinger, etwa 30 katholische sowie evangelische Kinder und Jugendliche, waren seit dem 30. Dezember in und um Borna unterwegs.

Sternsinger waren im Bornaer Rathaus

Das Leitwort hieß in diesem Jahr „Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!“. Die Mädchen und Jungen sangen Lieder und lasen Texte. Außerdem schrieben sie den Segenswunsch „20*C+M+B+19“ („Christus Mansionem Benedicat“ – „Christus segne dieses Haus“) an Türen von Häusern, Wohnungen, Ämtern und Geschäften. Dabei besuchten sie auch Altenheime und waren im Bornaer Rathaus sowie im Landratsamt, aber auch im Kraftwerk Lippendorf sowie in Autohäusern und Banken.

Von nn