Borna

Auch am Sonnabend noch sind die Sternsinger in Borna unterwegs. Die Mädchen und Jungen aus der katholischen, aber auch der evangelischen Gemeinde in Borna, segnen dabei die Häuser, in denen sie um Spenden bitten. Dabei steht in diesem Jahr Peru im Mittelpunkt der bundesweiten Sternsinger-Aktion.

Aktion endet am Dreikönigstag

Die Aktion war im Rahmen eines Familiengottesdienst am Sonntag in der katholischen St.-Josephs-Gemeinde offiziell eröffnet worden. Am Donnerstag waren die Kinder im Grundschulalter bereits in Frohburg und Neukieritzsch unterwegs, sagte Andreas Schulz. Der 42-Jährige ist in der katholischen Gemeinde ehrenamtlich für die Sternsinger-Aktion zuständig, die traditionell am Dreikönigstag (6. Dezember) endet.

Spenden für Kinder in Peru

Die Spenden, die dabei auch im Bornaer Rathaus bei Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) und später in der Leipziger Volksbank in der Bahnhofstraße gesammelt wurden, kommen in diesem Jahr Kindern mit Behinderung in Peru zugute. Darauf waren die jungen Sternsinger in der Gemeinde auch mit einem Film vorbereitet worden, so Andreas Schulz weiter.

Die Sternsinger-Aktion in und um Borna endet mit dem sonntäglichen Gottesdienst in der katholischen Kirche in der Stauffenbergstraße. Am Sonnabend sind die Sternsinger noch einmal in Borna unterwegs.

Von Nikos Natsidis