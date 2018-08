Borna

Nicht nur die Städtischen Werke Borna starten mit der Montage einer Photovoltaikanlage ein Pilotprojekt im Wohnblock Am Hochhaus 8-12. Auch die Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft hat sich etwas Neues auf die Fahnen geschrieben. Im gleichen Gebäude soll in den kommenden Monaten die Heizungssteuerung umgestellt werden. „Das heißt, wir tauschen die alte gegen eine neue Heizungsanlage aus und bauen im gleichen Atemzug eine Einzelraumsteuerung ein“, erklärte BWS-Geschäftsführer Jan Czinkewitz kürzlich den Bewohnern. Ziele seien sowohl die Senkung der Heizkosten für die Mieter als auch die Steigerung des Komforts.

Moderne Steuerungstechnik verbaut

Mit anderen Worten: künftig soll es möglich sein, in den einzelnen Wohnungen für jedes Zimmer via Tablet oder Steuerungsmodul festzulegen, in welchen Zeiträumen und bis zu welcher Temperatur geheizt werden soll. Begleitet wird das Pilotprojekt von mehreren Partnern. Von der Ludwig-Maximilians-Universität München ist Simon Müller mit vor Ort in Borna, um mit den Mietern im Vorfeld, aber auch nach der Umstellung zu sprechen, welche Auswirkungen die Technik habe und wie hoch die Einsparungen tatsächlich seien. „Bei vergleichbaren Maßnahmen in anderen Städten konnten die Heizkosten so um bis zu 20 Prozent gesenkt werden“, machte er bei der Vorstellung des Projektes deutlich. Die Messungen in Borna würden über zwei Jahre erfolgen.

Thermostate an den Heizkörpern entfallen

Auch die Gesellschaft für intelligente Infrastruktur Zwickau (GIIZ) ist mit eingebunden. Mitarbeiter David Hatzel will gemeinsam mit seinem Kollegen Daniel Kretz von der Westsächsischen Hochschule Zwickau unter anderem erfahren, welche Funktionen denn die Mieter tatsächlich nutzen und welche nicht. „Die Umstellung der Steuerung geht auch damit einher, dass die Thermostate an den Heizkörpern wegfallen und auch die Zähler.“ Per Funk würden sämtliche Daten an die Heizungsanlage gesendet. Welche Variante der Steuerung dann in den Wohnungen zum Einsatz komme – ob per Funk oder WLAN – sei noch zu klären.

Umstellung in weiteren Häusern geplant

Laut Czinkewitz startet das Pilotprojekt im nächsten Jahr, „bis dahin können Sie sich als Mieter ja schon einmal Gedanken machen, wie ihr Heizverhalten in den einzelnen Räumen aussieht“, gab er den Bewohnern mit auf den Weg. Eines machte er zudem deutlich: Die Mieter seien keineswegs „Versuchskaninchen“, vielmehr gebe es in anderen Regionen schon etliche Erfahrungen, die auf Borna angewandt werden sollen. „Wenn wir die Ziele erreichen, werden wir die Steuerung auch in anderen Wohngebäuden nach und nach umstellen“, betonte der BWS-Geschäftsführer.

Von Julia Tonne