Borna. Die Pläne des Unternehmens Aldi, das Gelände am Breiten Teich in Borna zu kaufen und dort einen Großmarkt zu errichten, stoßen nicht nur bei den Stadträten auf widersprüchliche Meinungen. Pro und Contra gibt es auch seitens der Bürger, die ihre Argumente in sozialen Netzwerken austauschen. Seit Bekanntwerden der Aldi-Pläne überschlagen sich die Kommentare. Fast ausnahmslos sprechen sich Bornaer gegen die Errichtung eines neuen Discounters an der Sachsenallee aus. Sie sehen das Areal am Breiten Teich eher als grüne Lunge der Stadt und als Entwicklungsfläche für Naherholung beziehungsweise Gastronomie.

„Soll doch Aldi bitte seinen Standort Ost oder West umbauen. Am Teich ist es definitiv fehl am Platz, einen weiteren Discounter hinzusetzen“, schreibt etwa Manuela Pförtner, verbunden mit der Bitte „…etwas dagegen zu tun.“ Für die geplante Wohnsiedlung von der Lebenshilfe finde sich ihrer Ansicht nach ein anderes Plätzchen – zum Beispiel in Gnandorf. Antje Gröser macht sich ebenfalls Gedanken: „Ich wäre dafür, mal was für die Kinder oder für die älteren Menschen zu planen!“ Etwa einen Indoorspielplatz, führt Melly de la Nelly ins Feld. Gabriele Schoodt denkt vor allem an die Bewohner von Borna-West: Wer kein Fahrzeug hat, müsse bis an den Breiten Teich laufen, um bei Aldi einkaufen zu gehen. „Der jetzige Standort ist doch ok.“ Borna-West sei dann fast gänzlich von der Einkaufswelt abgeschnitten, bläst Mario Baumann ins gleiche Horn. „Wenn die Stadt sowas genehmigt, dann frage ich mich wirklich...“.

Andere Befürchtungen hinsichtlich der beliebten Veranstaltung Borna City Beach hegt Andreas Pahlig: „Spielen wir dann im Sommer Volleyball in der Halle von Aldi?“. Auch die Bornaer Stadträtin Brigitta Ast (Freie Wähler) beteiligt sich an der Diskussion: „Stadträte können erst aktiv werden, wenn sie von der Oberbürgermeisterin offiziell informiert werden. Bisher kenne ich persönlich nur LVZ-Meldungen und mündliche Informationen von Stadtratskollegen, bei denen ein Aldi-Vertreter seine Pläne vorgestellt hat. Es müssten Beschlussvorlagen zur Änderung des Bebauungsplanes und zu den Verkaufsabsichten von der OBM eingebracht werden.“

Ein Befürworter der Baupläne am Breiten Teich ist Franz Hlava: „Je mehr Geschäfte es gibt, umso mehr Arbeitsplätze – und es belebt die Konkurrenz. Somit wird es für den Endverbraucher billiger, also her damit.“

Von Kathrin Haase und Julia Tonne