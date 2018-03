Stimmgewaltige Kanadier begeistern Publikum in Borna

Borna. Prag, Wien, Borna: Nach neun Jahren hat der Chor der Central Memorial Highschool aus dem kanadischen Calgary während seiner Europa-Tournee wieder die Große Kreisstadt besucht.

86 Sänger und Instrumentalisten im Alter von 14 bis 18 Jahren waren am Mittwoch nicht nur am Nachmittag in der Stadtkirche zu erleben, sondern auch am Abend im Stadtkulturhaus, wo sie gemeinsam mit Schülern der Dinterschule auf der Bühne standen. Mit Musik aus ihrer Heimat, vielen internationalen Werken und stimmgewaltigen Titeln begeisterten die Jugendlichen ihr Publikum.

Seit mehreren Jahren bereits bestehen zwischen beiden Schulen enge Kontakte, die sich aus Lehreraustauschprogrammen entwickelten. So war Frank Ziemann, Leiter der Dinterschule, vor 14 Jahren in Calgary. Später war ein kanadischer Pädagoge in Borna. „Hoffentlich dauert es bis zum nächsten Treffen nicht wieder neun Jahre“, erklärte Ziemann anschließend, ein regelmäßiger Austausch wäre schon wünschenswert.

Von Julia Tonne