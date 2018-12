Groitzsch

Nanu, das kennen wir doch aus dem Fernsehen! Das dürften sich etliche Besucher des Groitzscher Weihnachtsmarktes gedacht haben, als sie die ersten Töne von der Bühne vernahmen. Doch das war kein Zufall, denn das Schulorchester des Wiprecht-Gymnasiums hatte Musik aus Disney-Filmen und -Serien vorbereitet.

Musikalische Elefantenparade

„Wir waren vor Kurzem im Probelager in Colditz, da haben wir viel einstudiert“, sagte Moderatorin Grit Reinhold. Ihr Mann Jens ist Lehrer sowie Leiter des Schulorchesters. Und so ließen die jungen Leute auch mal musikalisch ein paar Elefanten über die Bühne laufen – mit einer Elefantenparade aus dem „Dschungelbuch“.

Stollenverkauf für guten Zweck

Den traditionellen Stollenanschnitt übernahm wieder Bürgermeister Maik Kunze ( CDU). Im Handumdrehen waren die Scheiben verkauft, der Erlös ging an den Groitzscher Carneval Club (GCC). „Das Geld behalten wir aber nicht, sondern reichen es an die Knochenmarkspenderdatei DKMS weiter“, so Jennifer Frischbier, die als Trainerin und Tänzerin beim GCC aktiv ist. Schon zum Auftakt der Faschingszeit am 11. November hatte der Verein eine Spendenaktion für diese Organisation durchgeführt.

Die zahlreichen Besucher nutzten die Gelegenheit zum Staunen und Schlemmen. So auch Martin und Jennifer, die mit ihrem sieben Wochen alten Töchterchen Lilou über den Markt schlenderten. Auf dem Kinderwagen hatten sie einen gestrickten Weihnachtsmann befestigt. „Den haben wir uns gerade auf dem Adventsmarkt gekauft.“

Von Bert Endruszeit