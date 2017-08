Stopp für Aldi: Bornas Stadtrat lehnt Handel am Breiten Teich ab

Aldi wird am Breiten Teich in Borna keinen neuen Markt errichten. Der Stadtrat hat Donnerstagabend per Grundsatzbeschluss Handel auf diesem Grundstück abgelehnt. Bei der Wahl eines Bürgermeisters beziehungsweise Beigeordneten fiel die Entscheidung zugunsten von Karsten Richter (CDU) – per Los.