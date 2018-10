Rötha

Die Stadt Rötha benötigt dringend eine neue Kindertagesstätte. Während darüber Einigkeit herrscht und auch schon klar ist, wer die Einrichtung bauen und betreiben wird, gibt es über eine entscheidende Frage noch Streit: den Bauplatz. Die Stadtverwaltung konnte sich mit ihrem Vorschlag, den Kindergarten am Johann-Sebastian-Bach-Platz zu bauen, am Donnerstagabend im Stadtrat nicht durchsetzen. Die Entscheidung ist auf Anfang November vertagt.

Bis Ende September müssen 30 neue Kita-Plätze her

Die Ausgangslage lässt Rötha wenig Spielraum und vor allem wenig Zeit. Bis zum 30. September nächsten Jahres, erklärte Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos), müssten laut Berechnungen des Jugendamtes 30 neue Kita-Plätze bereit gestellt werden. Ein Jahr später würden weitere 50 Plätze gebraucht.

Containerlösung rechnet sich nicht

Mit den bisherigen Plänen ist dem Problem nicht in der erforderlichen Zeit beizukommen. Eine übergangsweise Kita in Containern, wie sie noch vor einigen Monaten im Gespräch war, hat die Verwaltung offenbar verworfen. „Mit Gesamtkosten von rund 300 000 Euro für zwei Jahre ist eine Mietcontainer-Lösung wirtschaftlich nicht vertretbar“, heißt es aus der Verwaltung. Und der zugleich vorgesehene Ersatzneubau in Oelzschau ist nicht schnell genug zu haben.

Neubau mit 69 Plätzen geplant

Deswegen soll es nun ein Neubau mit 69 Plätzen in Rötha sein, wo der Bedarf am größten gesehen wird. Zur Finanzierung der neuen Kita müsste die Stadt einen Kredit aufnehmen. Die Aufsichtsbehörden des Landratsamtes haben ihre Zustimmung dazu signalisiert.

Diakonie soll den Neubau betreiben

In dieser Situation sollte am Donnerstagabend ein Grundsatzbeschluss über Bau, Betrieb und über den Standort der neuen Einrichtung gefasst werden. Über den Betreiber war man sich schnell einig: Die Diakonie Leipziger Land ist bereit, den Kindergarten auf einem städtischen Grundstück mit städtischem Geld zu bauen und ihn danach für mindestens 25 Jahre zu betreiben. Die Stadt würde auf diese Weise Eigentümer des Kindergartens, muss sich aber um den Bau nicht kümmern, was die Verwaltung nach eigener Darstellung nicht leisten könnte.

Zwei Standorte kommen in Frage

Keine Einigung wurde beim Standort erzielt. Nur zwei kommen in Frage, an denen die Stadt über genügend große, bebaubare Grundstücke verfügt: einer in der Haeckelstraße in der letzten Baulücke am Sportplatz, der andere auf dem Gelände des früheren Schlosses an der Stelle des jetzigen städtischen Wirtschaftshofes. Die Verwaltung favorisiert das Bauhof-Gelände, und sowohl Planer Thomas Schubach aus Großpösna als auch Stefan Winkelmann von der Diakonie gingen in ihren Vorträgen ausschließlich auf dieses Grundstück ein. Das kam bei einigen Stadträten nicht gut an, die der Meinung waren, die Standortfrage sei noch lange nicht ausdiskutiert.

Die Stadtverwaltung favorisiert als Bauplatz für den neuen Kindergarten das Gelände des jetzigen Wirtschaftshofes am Johann-Sebastian-Bach-Platz. Quelle: André Neumann

Für den Schloss-Bauplatz führte Bürgermeister Eichhorn vor allem die Belebung des Areals ins Feld, für das seit kurzem ein Bebauungsplan existiert. Zugleich würden so Familien aus dem Wohngebiet Rietzschketal stärker ans Stadtzentrum gebunden. Was nicht alle so sahen. Wer nachmittags die Kinder abgeholt hat, komme abends nicht noch einmal in die Stadt, lautete ein Gegenargument.

Kritik an Standort Wirtschaftshof

Kritisch wurde auch die Tatsache gesehen, dass der Kindergarten auf dem Bauhof-Grundstück direkt neben einer Schlosserei stehen würde. Laut Verwaltung und laut Planer seien die einem Gutachten zum Bebauungsplan entnommenen Schallwerte, die von dem Betrieb ausgehen, in zulässiger Höhe. Andere Kritiker des Standortes führten die erforderliche Verlegung des Bauhofes ins Feld. Den will die Verwaltung in Espenhain konzentrieren.

Grundstück Haeckelstraße sollte verkauft werden

Das Grundstück in der Haeckelstraße erscheint einigen Stadträten daher als das bessere, auch weil viele Kinder aus dem nahen Rietzschketal kommen. Der Bürgermeister verweist allerdings auf ein Problem, welches auf die Stadt zukommen könnte: Vor vier Jahren hatte der Stadtrat beschlossen, das Grundstück zu verkaufen. Der Verkauf an eine ortsansässige Bauunternehmer-Familie ist bisher nicht zustande gekommen, dennoch müsste der Beschluss zurückgenommen werden. „Damit treffen wir eine ortsansässige Familie“, warnte Eichhorn.

Sonderstadtrat am 8. November soll entscheiden

Weil sich keine Einigung abzeichnete, wurde die Standortentscheidung auf die nächste Stadtratssitzung vertagt, die wäre regulär erst am 22. November. Wegen des hohen Zeitdrucks soll dafür am 8. November ein Sonderstadtrat einberufen werden.

Von André Neumann