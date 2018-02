Streuobstwiesen und Rebhühner retten – Naturschützer packen zu

Wiesenpflege am Sonnabend im Areal „Trockenbecken/Amphibienwiese“. Das abgeharkte Substrat wird zusammengetragen und zum Verrotten an den Rand transportiert. Am Werk sind Annett Bellmann (3.v.li.), Christina Fischer (4.v.li.) und weitere Helfer von der Nabu- Regionalgruppe Südraum.



Quelle: Mathias Bierende