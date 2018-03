Strohballen in Flammen: Feuerwehr Pegau löscht am Elsterradweg

Pegau. Zu einem Strohballenbrand wurde die Freiwillige Feuerwehr Pegau am Freitagnachmittag in die Elsteraue gerufen. Nahe des Elsterradweges waren rund 100 Bündel in Flammen aufgegangen, teilte Ronny Wiesner, Sprecher der Feuerwehr Pegau, mit. Gefahr für Menschen und Gebäude bestand nicht.

Rund 100 Strohballen brennen am Elsterradweg. Quelle: Ronny Wiesner

Die Kameraden, die gegen 14.35 Uhr alarmiert worden waren, rückten mit zwei Fahrzeugen und elf Kameraden aus. Anfangs versuchten sie mühsam mit den Werkzeugen von ihren Autos, das Stroh zu verteilen, um es richtig löschen zu können.

Quelle: Ronny Wiesner

Für eine effektivere Arbeit wurde schwere Technik organisiert. Die Firma Umwelttechnik & Wasserbau sprang ein und unterstützte die Feuerwehr mit einem Radlader. Mit diesem gelang es wesentlich besser, die Ballen auseinanderzuziehen. Mit Hilfe von drei C-Rohren wurden die Flammen abgelöscht. Das Wasser dazu wurde aus dem nahegelegenen Bach Schwennigke gefördert.

Der Einsatz dauert insgesamt mehr als vier Stunden. Quelle: Ronny Wiesner/Feuerwehr Pegau

Dennoch zogen sich die Arbeiten bis 19 Uhr hin, ehe der Einsatz beendet war. Die Polizei war ebenfalls mit vor Ort. Über die Ursache des Brandes sowie die Höhe des Sachschaden wurden noch keine Informationen bekanntgegeben.

Von LVZ