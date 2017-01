Rötha. Elf Studenten und vier Professoren aus dem Bundesstaat Ohio (USA) haben die St. Georgenkirche in Rötha besichtigt. Jihoon Song, der Kantor der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Rötha, erklärte den Gästen die Silbermannorgel. Die angehenden Musiker und ihre Lehrer kamen vom Konservatorium in der Kleinstadt Oberlin. Die hat zwar nur reichlich 8000 Einwohner, doch die dortige Musikhochschule genießt in Amerika einen guten Ruf.

Röthas Kantor hatte dort vor einigen Jahren an einem internationalen Orgelwettbewerb teilgenommen. Daher kannte er auch James David Christie schon, der beim dem Wettbewerb Juror war. Der Professor aus Oberlin organisierte jetzt den Orgel-Trip nach Deutschland und hatte Song gebeten, seinen Studenten die beiden Silbermannorgeln in Rötha zu zeigen und sie darauf spielen zu lassen. Christie hat sein Konservatorium einmal als Orgel-Paradies bezeichnet. Doch so berühmte und alte Instrumente wie in Rötha gibt es dort eher nicht.

Christie hat die sächsische Stadt schon in den 1970er Jahren mehrmals besucht und dabei auch die Orgel in der Georgenkirche gespielt. Dabei war er noch der früheren Röthaer Organistin Maria Schödel begegnet, die im April vorigen Jahres gestorben ist und an die er sich gern erinnert.

In der Georgenkirche und in der Marienkirche in Rötha befinden sich gleich zwei der rund 30 in Sachsen noch erhaltenen Instrumente des berühmten Orgelbauers Johann Gottfried Silbermann (1683 – 1753). Sie wurden 1721 (St. Georgen) und 1722 (St. Marien) eingeweiht. Leider ein beziehungsweise zwei Jahre zu früh, wie Song den Gästen erzählte. Sonst hätte der berühmte Komponist Johann Sebastian Bach die Klangprobe und das Einspielen vornehmen können. Doch der trat sein Amt als Thomaskantor in Leipzig erst 1723 an.

Von André Neumann