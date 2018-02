Sturm-Opfer: Regiser fühlt sich mit kaputtem Stall im Stich gelassen

Regis-Breitingen. Mit Tieren beschäftigt sich Uwe Thurm in Regis-Breitingen schon von Kindesbeinen an. Vor gut 15 Jahren pachtete er dann Gartenland zwischen Deutzener und Blumrodaer Straße von der Stadt, ein Stück hinter dem Einkaufskomplex. Elf Schafe der Rasse Barbados Black Belly, zehn

Hobby-Tierhalter Uwe Thurm in Regis-Breitingen hat elf Schafe, eine Ziege und zehn Hühner. Quelle: Olaf Krenz

Hühner Braunes Leghorn und eine Hausziege hält er dort. Allerdings hat nun Sturmtief Friederike reichlich Schaden an den Tierbehausungen angerichtet – mit dem weggeflogenen Blechdach des benachbarten Norma-Marktes. Und damit wird er völlig alleingelassen, klagt der 47-Jährige.

Am Nachmittag des 18. Januar rief ein Freund Thurm an: „,Bei Dir liegt das Norma-Dach‘, hat er gesagt.“ Er sei sofort nachsehen gegangen, trotz Orkanböen. „Ich musste drüberklettern, um zu den Tieren zu gelangen. Dann kam schon das nächste Dachstück geflogen.“ Da sei er abgehauen, habe sich in Sicherheit gebracht. Später, nach 20 Uhr, habe er es noch mal versucht, aber wegen der Dunkelheit wenig ausrichten können. „Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen.“

Als er am Freitagmorgen wieder herkam, habe er gedacht: „Hoffentlich hast Du das nur geträumt.“ Es sei kein Traum gewesen, eher ein Albtraum. „Zum Glück sind wenigstens die Tiere unbeschadet davongekommen.“ Er zählt die Schäden auf: Am Hühnerstall wurde ein Teil des Daches abgerissen, das

Die Hühnerstall-Voliere ist zerstört. Quelle: Olaf Krenz

Volierengitter ist eingestürzt. Am Schafstall sind Dach und Wände kaputt, vom zerstörten Fenster liegen Scherben auf und in dem Boden. Auch hier fehlt die Dachrinne. Der Kaninchenstall (aktuell unbenutzt) wurde aufs Nachbar-Gartengrundstück gedrückt. Rund 200 Meter Weidenetze fürs Geflügel sind defekt, ebenso wie das Stromgerät dafür. Das nicht mehr aufgefangene und gesammelte Wasser hat den Gartenboden total verschlammt – und fehlt fürs Tränken der Tiere. Ein Tor zum Garten muss repariert werden. Klar, sagt er, die Behausungen, Verschläge habe er selbst zusammengezimmert und aufgebaut, mal angestückelt. „Aber für die Neuanschaffungen von Netzen und Stromgerät und das Material schätze ich mindestens mit Kosten von 1000 Euro; wenn das reicht.“ Das Geld hat Uwe Thurm nicht. Bis zum Jahreswechsel war er Schweißer bei einer Firma in Taucha, jetzt ist er arbeitslos.

Seine Bemühungen um Schadenersatz beim Eigentümer des Einkaufskomplexes, einer Fondsgesellschaft in Baden-Württemberg, und beim Verwalter in Berlin laufen bisher ins Leere. „Keiner gibt richtig Auskunft. Ich soll zwar nichts reparieren, weil ein Gutachter sich das anschauen müsste. Doch es kommt keiner. Dabei drängt die Zeit.“ Die Hühner rennen bei den Nachbar rum, bei Schafen und Ziege erwartet Thurm Mitte, Ende Februar Lämmer. Der 47-Jährige weiß im Moment nicht weiter.

Immerhin, sagt er, hat die Firma Hentschel bei der Beseitigung der Blechdachteile gut gearbeitet, selbst kleinste Stücke aufgesammelt. „Und die dicken Fahrspuren im aufgeweichten Grasland will sie auch glattziehen, wenn alles trocken ist.“

Von Olaf Krenz