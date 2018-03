„Süßes und Feines“ in der Reichsstraße schließt

Borna. Am Monatsende ist Schluss. Dann schließt das Geschäft „Süßes und Feines“ in der Bornaer Reichsstraße. Regina Seiberlich geht in den Ruhestand. Die 64-Jährige stand vor allem in den letzten Jahren hinter dem Ladentresen. Der Verkauf der restlichen Waren läuft noch bis zum 29. März.

Regionale Spezialitäten

Dazu gehörten auch lokalpatriotische Süßigkeiten, „Pralinen aus Zwibbelborne“ etwa oder auch der Bornsche Kaffee. Nicht zu vergessen der Bornsche Schluck, ein Spaßmacher aus der Flasche mit 37 Prozent. Mittlerweile sind die Regale allerdings schon recht leer.

Bevor Regina Seiberlich zur Fachfrau für besondere Süßigkeiten und edle Tropfen wurde, war sie in Borna vor allem als Optikermeisterin bekannt und stand im benachbarten Optikergeschäft zusammen mit ihrem Mann Armin Seiberlich. Der ist mittlerweile im Ruhestand.

Tochter führt Optiker-Geschäft weiter

Um Brillen kümmert sich mittlerweile Tochter Antje Matetschk, und zwar nach wie vor unter dem guten Namen ihrer Eltern.

Für das Süßwarengeschäft wird ein Nachmieter gesucht. Und Regina Seiberlich freut sich, künftig mehr Zeit für den Garten in Zedtlitz und die beiden Enkel zu haben.

Von Nikos Natsidis