Groitzsch/Großstolpen

Strand und Musik: Am Samstagabend war der Großstolpener Sees wieder fest in der Hand der Summer Inspiration. Das Sommerwetter lockte eine große Anzahl an Besuchern zum Feiern und Tanzen an den beliebten Badestrand.

Eine große Bühne direkt am Ufer des Sees bildete den Mittelpunkt des Festivals. Mit einer aufwendigen Lichtinstallation und drei Videoleinwänden wurde die Nacht zum Tag gemacht. Inspiriert von der bunten Pracht und den Klängen wurden die Besucher in beste Tanzlaune versetzt.

Erstmals wurde neben den DJ-Sets auch eine Electro-Swing-Band, Rileys Kabinet aus Leipzig, engagiert, die Gesang, Instrumente und die elektronische Klangerzeugung miteinander vereinten. Zuvor hatten die DJs Eis T. feat Chris die Stimmung angeheizt. Bereits zum zweiten Mal war Gabriel Vitel aus Dresden zu Gast, der mit seiner Mischung aus Gesang und Beats am Morgen die Nacht verabschiedete.

Auf einem zweiten Floor wurde in liebevoller Kleinarbeit eine karibische Atmosphäre mit Palmen, Sand und bunten Dekorationen erzeugt. Hier haben vor allem die DJs der Summer-Inspiration-Crew ihre Sets präsentiert und den Dancefloor unter freiem Himmel gefüllt. Der Wettergott meinte es diesmal gut, und auch andere Störungen blieben aus. Bis auf einen kurzen Notarzteinsatz für einen der Gäste aufgrund schwindender Kondition beim Feiern blieb alles ruhig.

Die Veranstalter sind stolz, nun mittlerweile seit 18 Jahren regelmäßig einen kulturellen Höhepunkt im Sommer präsentieren zu können. Die Crew bedankt sich bei den zahlreichen Helfern, den Sponsoren aus der Region, bei der Stadt Groitzsch für die Unterstützung und vor allem bei den Anwohnern, die zum Teil eine etwas bewegte Nacht hatten. Man hofft auch weiterhin auf Unterstützung, um die Veranstaltungsreihe auch in Zukunft hier vor Ort fortführen zu können.

Von Raik Semmling