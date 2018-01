Superintendentur in Borna bald verwaist

Borna. Die Dienstwohnung ist mit 217 Quadratmetern und sieben Zimmern riesig und der Aufgabenbereich keineswegs kleiner. Was vom Nachfolger des scheidenden Bornaer Superintendenten Matthias Weismann erwartet wird, ist viel. Denn der neue Mann oder auch die neue Frau an der Spitze des Kirchenbezirks Leipziger Land soll die „ausgeprägte Fähigkeit“ besitzen, „flexibel auf unterschiedliche Situationen“ zu reagieren, hieß es in der Stellenausschreibung im Amtsblatt der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens. Inwieweit und ob es Bewerber für den höchsten Posten innerhalb der evangelischen Kirche zwischen Wurzen, Grimma und Regis-Breitingen gibt, ist allerdings noch unklar.

Grund dafür ist nach Angaben von Tabea Köbsch, der Leiterin der Stabsstelle für Kommunikation im Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamt in Dresden, dass die Bewerbungsfrist erst am 29. Dezember zu Ende gegangen ist. Bis dahin konnte sich im Prinzip jeder Geistliche mit Erfahrungen als Pfarrer in der sächsischen Landeskirche für den Superintendenten-Posten in Borna bewerben. Einziges Ausschlusskriterium: Interessenten dürfen nicht aus dem ihrem künftigen Wirkungskreis kommen, also bisher nicht im Kirchenbezirk Leipziger Land gewirkt haben.

Wie Stabsstellenleiterin Köbsch auf LVZ-Anfrage erklärt, schlägt die Kirchenleitung am Ende der Synode des Kirchenbezirks eine oder mehrere Bewerber zur Wahl vor. Die müssen dem Ausschreibungstext zufolge im Leipziger Land auch „in Gemeinden mit unterschiedlichen Frömmigkeiten moderieren und integrieren“. Weil der Superintendent in Borna auch erster Gemeindepfarrer ist, erstreckt sich seine Zuständigkeit neben der Bornaer Gemeinde auch auf die Schwesterkirchen in Neukieritzsch und Lobstädt. Das bedeutet auch Verantwortung für insgesamt 15 Kirchen. Mit Blick auf den Kirchenbezirk ist der Superintendent für sechs Kirchspiele und 54 Gemeinden sowie potenziell 37 Pfarrer verantwortlich.

Dafür stehen ihm in der Pfarrwohnung am Martin-Luther-Platz bis zu sieben Zimmer zur Verfügung. Inwieweit das die Stelle neben andere Aspekten attraktiv macht, ist offen. Immerhin handelt es sich bei der Bornaer Stelle nicht um den einzigen freien Posten dieser Art in der sächsischen Landeskirche. Derzeit ist auch die Stelle des Superintendenten in Freiberg ausgeschrieben.

Offiziell könnte der Nachfolger von Superintendent Weismann, der am 4. Februar in der Stadtkirche und im Stadtkulturhaus verabschiedet wird, sein Amt bereits ab März antrete. Damit rechnet allerdings niemand. Insider gehen eher davon aus, dass es sich um eine längere Vakanz handelt und der Weismann-Nachfolger womöglich erst im Sommer nächsten Jahres nach Borna kommt. Bis dahin amtiert die Prießnitzer Pfarrerin Barbara Vetter als Superintendentin.

Von Nikos Natsidis