Borna

Donnerstagabend fiel in einem Bornaer Supermarkt ein jüngerer Mann auf, der scheinbar gesundheitliche Probleme hatte. Der Unbekannte reihte sich mit einem Artikel in der Schlange an der Kasse ein. Als die Kassiererin (30) einer Kundin direkt vor ihm das Wechselgeld zurückgeben wollte, griff er in die geöffnete Kasse hinein. Sich entschuldigend erbeutete einen dreistelligen Bargeldbetrag, verließ den Supermarkt und rannte in Richtung des Breiten Teiches in die Dunkelheit davon.

Täter zwischen 18 und 20 Jahren alt

Der Dieb wurde gegenüber der Polizei zwischen 18 und 20 Jahre alt beschrieben, von schlanker Gestalt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß beschrieben. Der Mann hatte einen blonden Igel-Haarschnitt und trug dunkle Bekleidung.

Zeugen, die den Mann anhand der Beschreibung erkennen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Tel. 03433/2440 zu melden.

Von lvz