Lobstädt

Unbekannte Täter sind am Montag gewaltsam in das Gerätehaus der Feuerwehr Lobstädt eingedrungen. Sie hebelten ein Oberlichtfenster auf und versuchten, das Büro des Wehrleiters zu öffnen, was misslang. Anschließend hebelten sie die Spinde der Kameraden auf und klauten daraus Bargeld in bisher unbekannter Höhe.

Polizei Borna sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1 in Borna zu melden, Tel: 03433 244 0

Von LVZ/gap