Pegau/Groitzsch. Bei der Genossenschaft Agrarprodukte Kitzen findet am Sonnabend die zentrale Eröffnung für die Veranstaltungsreihe „Tag des offenen Hofes“ in Sachsen statt. Unter dem Motto „Landwirtschaft – Entdecken und verstehen“ wollen die Bauern hier, aber auch bei der Agrar GmbH Auligk ihre Arbeit und Produkte vorstellen und allerlei Trubel bieten. Los geht es an beiden Standorten 10 Uhr.

Im Pegauer Ortsteil Kitzen laden die Landwirte bis 16 Uhr an ihren Milchautomaten und die Kuhställe ein, die besichtigt werden können. Es werden Betriebsrundfahrten über die Felder und zu den Betriebsteilen angeboten. Landtechnikhändler und Partnern aus der Landwirtschaft informieren an ihren Ständen. Zudem gibt es einen Bauernmarkt, bei dem auch Direktvermarkter zum Zuge kommen. Für den Nachwuchs sind eine Hüpfburg und ein Spielmobil organisiert.

Auf dem Wirtschaftshof Gatzen (Ortsteil von Groitzsch) lädt der Auligker Betrieb bis 14.30 Uhr zu Technikschau und Flurfahrten ein. Auch die Feuerwehr kündigt Touren mit ihrem Auto an. Regionale Anbieter sind auf dem Bauernmarkt vertreten. Zu Gast sein wird Sachsens Milchkönigin Anna I. aus Hähnichen (Landkreis Görlitz), die gerade erst zu Monatsbeginn auf der Agra in Leipzig gekrönt wurde. Neben Kinderbelustigungen gibt es musikalische Unterhaltung mit der Band „Sirius“. Beim Hoftag steigt zudem die 10. Kreistierschau des Röthaer Rinderzuchtvereins. 10.30 und 13 Uhr beginnen Vorführungen am Schauring, bei denen die Besucher die Milch- und Fleischrinder bewerten können.

Vorgezogene „Tage des offenen Ho­fes“ gab es im Landkreis be­reits im Landwirtschaftsbetrieb Kitzscher und beim Milchgut Nemt. Spätere Termine finden bei der Fuchshainer Agrar GmbH (3. Juni), im Betrieb Christian Hahn in Otterwisch (10./11. Juni), bei der Osterland Agrar GmbH in Frohburg (24. Juni), auf dem Ferienhof Wenzel im Grimmaer Ortsteil Göttwitz (1. Oktober) sowie beim Geflügelhandel Heiko Günther in Pegau (3. Dezember) statt.

