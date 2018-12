Borna

So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit: Schon seit Anfang Dezember gibt es in der „ Tagespflege mit Akzeptanz“ in Borna-Nord kein anderes Thema als die Weihnachtsfeier am Mittwoch. Pflegedienstleiterin Steffi Kausch dekorierte zusammen mit Altenpflegerin Jana Geyer und ihren fleißigen Wichteln die Räume weihnachtlich und kochte, backte und bastelte tagelang für einen bunten Basar.

Der Erlös des Basars geht an das Kinderhospiz Bärenherz

„Wir möchten unsere Patienten mit hübschen Gestecken, aber auch mit selbst gemachtem Eierlikör, Marmelade und Stollen überraschen“, freut sich Steffi Kausch auf die strahlenden Gesichter. Der Erlös des Basars sowie weitere Spenden von Hausbewohnern und Bornaer Geschäftsleuten wird in der kommenden Woche an das Kinderhospiz Bärenherz in Markkleeberg übergeben. „Das liegt uns sehr am Herzen“, so die Altenpflegerinnen.

Zur Galerie Von Kopf bis Fuß auf Weihnachten eingestellt ist in diesen Tagen die Tagespflege mit Akzeptanz in Borna-Nord. Zur Weihnachtsfeier wurden Lieder gesungen, ein kleiner Basar auf die Beine gestellt und Geschichten erzählt.

Nach dem gemütlichen Frühstück im Kerzenschein warteten auf die Gäste der Tagespflege einige Überraschungen. Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten „Sonnenschein“ trugen ein buntes Weihnachtslied-Medley vor und hatten selbstgebastelte Geschenke mitgebracht. Später setzte sich Einar Engel mit an den Tisch und unterhielt die Patienten mit Geschichten und Gedichten aus seinem Leben.

Weihnachtslieder auf der Mundharmonika

Dazu spielte er Weihnachtslieder auf der Mundharmonika. „Mir gefällt es, anderen Menschen eine Freude zu machen“, so der Bornaer, der auch schon im kirchlichen Ladencafé Offenkundig sowie in der Nachfolgeeinrichtung Marientreff seine Vorträge hielt.

„Ich liebe die weihnachtliche Atmosphäre“, sagt Steffi Kausch und lässt ihren Blick durch den Raum schweifen. Die strahlenden Augen sind für sie und ihr Team der größte Lohn.

Von Kathrin Haase