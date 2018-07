Pegau

Drei Wochen lang war jetzt Uwe Bartsch Herr über Pegau. Was er selbst nie so ausdrücken würde. „Ich habe ehrenamtlich Bürgermeister Frank Rösel während seines Urlaubs vertreten“, sagt der Werbener, der als Stadtrat für die Freie Wählergemeinschaft Kitzen seit Februar 2017 der 1. Stellvertreter des Stadtoberhaupts ist.

Den Bürgermeisterstuhl meidet der Vize

Zwei, dreimal pro Woche ist er in dieser Zeit in die Stadtverwaltung gekommen. „Von der Hebebühne ins Rathaus“, meint Bartsch, in Arbeitshemd und -hose. Im Hauptjob ist der 55-Jährige geschäftsführender Gesellschafter einer Tankstelle mit Kfz-Werkstatt und Reifenservice in Kitzen, an der auch die Genossenschaft Agrarprodukte Kitzen beteiligt ist. „Gerade habe ich noch an einem VW Caddy den Zahnriemen gewechselt.“ Die praktische Arbeit liegt ihm; am Schreibtisch allein kann er nicht tätig sein, auch wenn es für einen Firmenchef dazugehört. Nun allerdings ist seine Unterschrift für einen Kassenkredit der Stadt fällig. Am Beratungstisch. Auf dem Bürgermeisterstuhl nimmt er nicht Platz: „Das steht mir nicht zu.“

Bartsch ist froh, dass jetzt im „Sommerloch“ nicht viel los ist. „Es ist gediegen und ruhig.“ Da fallen zumindest kaum repräsentative Aufgaben an. Die hatte er, als er noch 2. Vize hinter Horst Wiligalla war, diesem überlassen. Nun soll er da selbst ran, obwohl er bei solchen Sachen nicht gern im Mittelpunkt steht. „Zum Glück war das nur beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr Werben, wo ich selbst zur aktiven Truppe gehöre, und beim Sportfest 115 Jahre TuS Pegau nötig“, meint der 55-Jährige schmunzelnd.

Kompetente Verwaltung im Rücken

Lieber, weil ohne großes Publikum, sind ihm da die administrativen, die Verwaltungsaufgaben. Die kennt er schon aus der früher eigenständigen Gemeinde Kitzen als Vertreter von Bürgermeister Wolfgang Körner und von der Arbeitsteilung mit Wiligalla. „Die meisten Projekte und Angelegenheiten haben wir ja im Stadtrat besprochen und beschlossen. Und die Stadt hat eine sehr ordentliche Verwaltung. Die Mitarbeiter sind fachlich top und bereiten alles gut vor.“ Er könne sich auf ihre vernünftige Arbeit verlassen. Zudem habe er keine Angst, Fragen zu stellen. „Wie etwa bei den Finanzen, wo mir Kämmerer Guido Voigt schon Details von Doppik und Kameralistik erklären muss.“ Das sei ja inzwischen alles vermischt und aufgeweicht.

Die Führungserfahrung aus der eigenen Firma hilft ihm Rathaus nicht viel weiter, sagt der Werbener. „Die Politik in einem Unternehmen funktioniert ganz anders als in der Stadtverwaltung.“ In seinem Betrieb sei er der Chef und sein Wort Gesetz, auch wenn er die Meinung der sechs Mitarbeiter einhole und schätze. „Bei der Arbeit im Rathaus mischt immer auch der Stadtrat mit. Und wenn ich hier etwas mit der Brechstange gegen die Ämter durchsetzen will, habe ich schlechte Karten.“ Ähnliches habe er schon im Verein gelernt: Zwar sei er Präsident des Karnevals Club Kitzen, doch die Mitglieder wollen unbedingt gehört und ernst genommen werden.

Doppelfunktion als Feuerwehr-Mann und oberster Brandschützer

Mit seinen Unterschriften hat Uwe Bartsch in diesen Tagen eine ganze Menge Geld ausgegeben. „Ich habe die vom Stadtrat abgenickten Bauaufträge fürs neue Bürgerbegegnungszentrum Wiederau ausgelöst. Da geht es um insgesamt 220 000 Euro.“ Der Kauf und die Installation der Automatiktoilette hinterm Rathaus schlagen mit rund 115 000 Euro zu Buche (plus circa 5000 Euro für die Planung). Die schwierigste Angelegenheit in seiner Vertretungszeit war der Feldbrand in Kitzen, als auch das Gartenhaus und die Terrasse eines Wohngrundstücks zerstört wurden. „Dort war ich in doppelter Funktion, als oberster Brandschützer der Kommune und als Akteur im Angriffstrupp“, so der 55-Jährige. „Bloß gut, dass das Haus und die Familie nicht ernsthaft zu Schaden kamen.“

Da ist ihm dann doch ein Termin wie die Stadtbad-Einweihung lieber (wobei hier Bürgermeister Rösel noch da war). „Es ist eine schöne Luxus-Aufgabe, dass wir uns das in Pegau leisten können. Es muss nicht nur um Pflichtdinge wie Infrastruktur und Kindertagesstätten gehen. Auch Kulturelles ist möglich.“ Allerdings sei da ein Pferdefuß dran, weil vor allem Pegau direkt profitiere. „Die Ortsteile könnten sich abgehängt fühlen – teilweise zu Recht.“ Die meisten Förderprogramme seien auf die Städte zugeschnitten, für Dörfer sei wohl nur Leader da. „Wir müssen versuchen, das Beste draus zu machen.“

Von Olaf Krenz