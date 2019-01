Borna

Am Sonnabendmorgen zeigte sich der Volksplatz in Borna weiß verschneit. Über Nacht waren mehrere Zentimeter Schnee gefallen, und das passte perfekt für die am Abend geplante Après-Ski-Party. Doch im Verlaufe des Tages wandelte sich das Bild total augrund des Regens. Nur einige Fetzen Schnee blieben liegen. Die Après-Ski-Party fand natürlich dennoch statt, und es kamen Hunderte Besucher.

Leinwand-Sprünge auf dem Bornaer Volksplatz

Auf einer übergroßen Leinwand wurden Winterski-Aktionen mit waghalsigen Sprüngen gezeigt, die zumindest etwas Winterflair auf den Volksplatz zauberten. Viele junge Leute waren gekommen. Die Musik traf ganz auf den Geschmack der Besucher, die sich unentwegt auf der Tanzfläche bewegten.

Partystimmung auf dem Bornaer Volksplatz. Quelle: René Beuckert

Gute Musikauswahl auf dem Bornaer Volksplatz

Einige von ihnen gönnten sich doch mal eine Pause, um sich wenigstens unterhalten zu können, was jedoch bei der lauten Musik kaum gelang. Till Mäding zeigte sich ganz zufrieden mit der Veranstaltung auf dem Volksplatz. „Ich finde die Musikauswahl sehr groß“, stellte er fest. Für Klara Köhler war es ein besonderes Erlebnis, auf Freunde und Bekannte zu treffen, von denen sie einige schon lange nicht mehr gesehen hatte. „Es müsste noch mehr solche Veranstaltungen geben“, wünschte sie sich.

Veranstalter haben den Geschmack der Jugend getroffen

Falk Opelt, Vorsitzender des Volksplatzvereins, blickte mit Freude auf die Besucherresonanz. „Unsere vorangegangenen Veranstaltungen, die vor nahezu zehn Jahren begannen, waren durchweg gut besucht, was zeigt, dass wir ganz gut den Geschmack der Jugend getroffen haben.“ Die Après-Ski-Party sei für den Verein eine Möglichkeit, auch im Winter eine Veranstaltung im Freien durchzuführen. Zudem hätten nicht nur junge Leute Gefallen an dieser Art Party gefunden, sondern auch ältere. Die stünden aber nicht unmittelbar bei der Musik an der Tanzfläche.

Starterliste für den Christbaumweitwurf

Im zurückliegenden Jahr hatte Opelt die Idee zum Tannenbaumweitwurf gehabt, die gleich auf großes Interesse gestoßen war. In diesem Jahr wurde dafür eine Starterliste angelegt, weil sich zahlreiche Akteure für eine Teilnahme entschieden hatten.

Verhaltene Musik beim Weitwurf

Nur einmal an diesen Abend spielte die Musik etwas verhaltener, als nämlich der Tannenbaumweitwurf angesagt war. Was vorher auf der Tanzfläche abrockte, schaute jetzt den Weitwürfen zu. Eigens dafür war eine gut ausgeleuchtete Fläche abgesteckt worden. Immer wieder hallten Anfeuerungsrufe über den Platz. Nur wenigen gelang ein großer Wurf, denn die Zweige der nadelnden Äste bremsten jäh den Flug.

Von René Beuckert