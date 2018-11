Neukieritzsch

Mit Sprüchen, Tänzen und Musik hat der Neukieritzscher Karnevals Club (NKC) am 11.11. die fünfte Jahreszeit auf dem Markt der Gemeinde eröffnet. Pünktlich zum Beginn des kleinen Programms setzte zwar der Regen ein, die Narren ließen sich jedoch nicht allzu sehr stören.

Das Regenwetter stört kaum

Die NKC-Vorstandsvorsitzende Kathleen Gerstl und Anne Kühnel, Trainerin der Tanzgruppen, gewannen in ihrer Moderation vom großen Umzugswagen dem Wetter sogar noch Positives ab. „Viele von Euch müssen ja noch wachsen“, hieß es da. Und: „Unkraut vergeht nicht.“

Zahlreiche Smartphones wurden gezückt, als die Tanzmäuse ihren Auftritt hatten. Die Sechs- bis Zwölfjährigen ließen sich von den Tropfen nicht beeindrucken. Später zeigte die Gruppe mit den jungen Damen den Schleiertanz, mit dem sie am Wochenende zuvor beim großen Karnevalistischen Tanztag in Pegau mitgemischt hatte.

Bürgermeister wird seine Krawatte los

Schließlich baten Gerstl und Kühne Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) nach oben. Um ihm zunächst den Schlips mit Nagelscheren abzuschneiden. Was nicht so gut gelang, sodass ein größeres Modell zum Einsatz kam. Der Gemeindechef war natürlich bei seinem vierten Karnevalsauftakt im Amt vorbereitet und trug eine nicht ganz so edle Krawatte. Auch auf diese Art lässt sich ein weniger beliebtes Accessoire entsorgen. Hellriegel machte gute Miene zum bösen Spiel und gab sogar noch den symbolischen Schlüssel zur Rathaustür heraus.

Kinderfasching am 9. Februar

Die Cheforganisatorinnen wiesen auf die große Unterstützung hin, die die Eltern der meist jungen Vereinsmitglieder sowie der Traktorist und der DJ seit Jahren leisten. Mit ihnen gelinge es auch sich erneut am Weihnachtsmarkt und an der Weihnachtsgala Mitte Dezember in Neukieritzsch zu beteiligen. Und der Kinderfasching findet am 9. Februar 2019 statt. Bei den Faschingsumzügen in Pegau und Groitzsch wird der Verein unter dem Motto „Casino Royal“ teilnehmen.

Glühwein war schnell ausverkauft

Als schließlich zum Programmschluss nach dem Konfetti Bonbons vom Wagen regneten, auf die sich die Kinder stürzten, hörte auch das Wasser von oben auf. Die Besucher hatten derweil auf dem Imbiss und den warmen Getränken zugesprochen, sodass zunächst Nachschub für den Kinderpunsch geholt werden musste und dann der Glühwein ausverkauft war.

Von Olaf Krenz