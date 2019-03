Kitzscher

Schon kurz vor neun Uhr herrscht dichtes Gedränge beim Landwirtschaftsbetrieb (LWB) Kitzscher. Die Türen sind noch zu und dennoch stehen unzählige Besucher mit großen Beuteln oder Sackkarren davor. Der Grund: Es gibt wieder Pflanzkartoffeln.

Der Verkauf und das dazugehörige Hoffest reihten sich am Wochenende ein in den großen Bauernmarkt des Landtechnischen Zentrums Borna (LZB) mit Sitz in Kitzscher. Beide Unternehmen luden zur zweiten Auflage des großen Landwirtschaftsfestes ein – und konnten sich vor Andrang kaum retten.

Zur Galerie Kitzscher war am Wochenende Mekka für Fans der heimischen Landwirtschaft. Auf dem Gelände des Landtechnischen Zentrums Borna und des Landwirtschaftsbetriebs stellten sich Vereine und Händler vor.

Besucher mit Kutsch-Shuttle zum Hoffest nach Kitzscher befördert

Um vor allem der Autoflut Rechnung zu tragen und den Besuchern ohne viel Parkplatzsuche den Wochenendausflug gemütlich zu gestalten, gab es einen Kutsch-Shuttle. Und auf dem Gelände beider Unternehmen unzählige Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Gleich ein eigenes Areal beim LZB hatte die Feuerwehr Kitzscher mit Beschlag belegt.

Zwei – kaum noch als solche erkennbare – Autos standen kreuz und quer, darin ein eingeklemmter Autofahrer. „Wir simulieren einen Unfall und zeigen dann, wie die Kameraden mit Spreizer und Schere hantieren, um die verletzte Person zu befreien“, erklärte Wehrleiter Marco Baaske.

Crash-Car-Team stellt sich beim Bauernmarkt vor

Die Besucher konnten anschließend selbst zu den Geräten greifen und ausprobieren, damit Tischtennisbälle von einem Platz zum anderen zu bugsieren. Keine ganz leicht Aufgabe, da viel Fein- und Fingerspitzengefühl gefragt war.

Fast ganz ähnlich aussehende Fahrzeuge standen ebenfalls beim LZB auf dem Gelände. Im Unterschied zu den Feuerwehr-Autos waren die aber noch fahrtüchtig. Wenn auch vollkommen verbeult und mit Schlamm übersät. Das Crash-Car-Team aus Frohburg war angerückt, um sich und seinen Sport vorzustellen. Mindestens viermal im Jahr sind die Fahrer mit ihren Familien zu Rennen unterwegs, holen alles auch den umgebauten Wagen heraus.

Das Crash-Car-Team aus Frohburg war mit seinen Renn-Fahrzeugen angerückt. Quelle: Julia Tonne

„Wir kaufen ganz normale Autos, die müssen nicht mal mehr fahren können“, erzählt Yvonne Groß, deren Mann regelmäßig am Steuer sitzt. Anschließend würden die Fahrzeuge nach bestimmten Vorschriften umgebaut – bekommen unter anderem einen Stahlkäfig, der bei Überschlägen den Insassen schützt, und eine ausgefeilte Konstruktion. Bis auf den Fahrersitz und ein Lenkrad erinnert dann nicht mehr viel an ein verkehrstaugliches Gefährt.

Oldtimerfreunde nutzen Bauernmarkt und Hoffest als Treffpunkt

Penibel sauber hingegen hält Michael Pech sein Schmuckstück. Mit einem Polizeiwagen Baujahr 1986 aus DDR-Zeiten war er mit von der Partie, um sich in Kitzscher mit Gleichgesinnten zu treffen. Durch einen Zufall kam er zu dem Prachtexemplar, an dem gar noch Blaulicht und Sirene funktionieren. „Und im Kofferraum sind noch sämtliche Original-Utensilien verstaut“, erzählte er. samt Handschellen. Nur folgerichtig also, dass Pech und seine Lebensgefährtin Christiane Walther in ursprünglichen Uniformen vorgefahren waren.

Michael Pech und Christiane Walther sind mit einem DDR-Polizeiwagen vorgefahren – inklusive der Original-Utensilien. Quelle: Julia Tonne

LZB-Geschäftsführer war ob des Ansturms zum Bauernmarkt mehr als begeistert. „Schon letztes Jahr waren bestimmt 2000 Besucher da, das dürften wir diesmal auch schaffen.“ Kein Wunder, schließlich biete der Markt nicht nur Unterhaltung, sondern auch eine Vielzahl regionaler Produkte.

Kevin Frost (3. von links) erklärt den Besuchern die Unterschiede der einzelnen Kartoffelsorten. Quelle: Julia Tonne

Beim LWB Kitzscher war der Ansturm ebenfalls enorm. Was in Anbetracht geöffneter Riesentraktoren, frischer Kartoffeln und jeder Menge Unterhaltung nicht verwunderte. „Wir haben aus dem Pflanzkartoffeltag ein Hoffest gemacht“, erläuterte Geschäftsführer Kevin Frost. Hintergrund dafür sei gewesen, die Landwirtschaft mehr in den Fokus der Bevölkerung zu rücken und die regionalen Händler zu stärken.

Von Julia Tonne