Neukieritzsch

Lautes fröhliches Gewusel herrschte am Mittwochvormittag in der Neukieritzscher Parkarena. Rund 50 Mädchen und Jungen aus den großen Gruppe der Kindertagesstätten Neukieritzsch, Kahnsdorf, Lobstädt und Großzössen wetteiferten hier um den Wanderpokal des Kreissportbundes.

Springen, rennen, werfen in Neukieritzsch

Mädchen und Jungen rannten, sprangen über Stangen, hüpften, krochen durch Tunnel, warfen Bälle und absolvierten noch viel mehr Übungen, und das alles natürlich möglichst schnell und unter lauten Anfeuerungsrufen. Dafür sorgten die Mädchen und Jungen selbst, ihre Erzieherinnen und einige Eltern, die mitgekommen waren. Außerdem wurden die kleinen von den Viertklässlern der Grundschule in Neukieritzsch angefeuert. Die waren nämlich als Helfer dabei und bauten, auf die einzelnen Mannschaften aufgeteilt, Parkoure für die fünf Staffelläufe um.

Paul (10) unterstützt Deutzen

Der zehnjährige Paul unterstützte die Deutzener Gruppe – und fieberte natürlich für die mit. Erzieherin Karin Hohl staunte selbst, wie gut ihre Kinder schon nach der ersten Hälfte des Wettbewerbes da standen und erzählte, dass die Kinder alle sehr gern Sport treiben würden. Deswegen seien ihre Schützlinge auch Feuer und Flamme gewesen, als sie zum Teddy Cup eingeladen wurden.

Kreissportbund und TSV Lobstädt organisieren den Cup

Kerstin Tille von Lobstädter Sportverein auch bei den anderen Kindereinrichtungen hat das ebenso erlebt. Wunderbar sei die Resonanz gewesen, „alle waren gleich begeistert“. Gemeinsam mit dem Kreissportbund hat der TSV Lobstädt den Teddy Cup für Neukieritzsch organisiert, der nun jedes Jahr stattfinden solle. Der Pokal wird dann von Sieger zu Sieger wandern. Den Kindern machte die Sache sichtlich Spaß. Das Springen über die Hindernisse fand Pauline (6) von Neukieritzsch nach den ersten drei Staffeln am tollsten, für Adrian (7) war es der Tunnel. Das erzählten die beiden in der Pause, in der sich die kleinen Sportler mit Obst, Keksen und Getränken stärkten. „Nur schade, dass wir erst sechs Punkte haben“, bedauerte Pauline.

Zur Galerie Mädchen und Jungen aus vier Neukieritzscher Kindertagesstätten hatten viel Spaß bei sportlichen Wettkämpfen in der Parkarena Neukieritzsch.

Nach Naunhof und Deuben ist Neukieritzsch Gastgeber

Nach der Stadt Naunhof und Deuben bei Wurzen ist Neukieritzsch der dritte Ort im Landkreis Leipzig, der den Teddy Cup beherbergt. Zwei weitere Stationen kamen in diesem Jahr hinzu, sagte Jan Rodewald vom KSB, der sich über die tolle Stimmung in der Parkarena freute – genauso wie über die gute Zusammenarbeit mit dem TSV Lobstädt und der Gemeinde, die die Mehrzweckhalle zur Verfügung stellte. Egal ob Sieger oder nicht, am Ende gab es für alle Teilnehmer eine Teddy-Medaille. Den Wanderpokal durften die Mädchen und Jungen von der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in Deutzen sichtlich stolz an sich nehmen.

Von André Neumann