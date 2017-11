Telefon drei Wochen tot: Bornaerin fühlt sich von der Telekom veralbert

Borna. Abgehängt und hängen gelassen sieht sich Jana Herrmann in Borna, und wie ihr geht es einigen anderen in der Semmelweisstraße: Die Deutsche Telekom verkabelt das Wohngebiet neu, um mehr Leistung anzubieten, doch seither geht überhaupt nichts mehr. Seit dem 12. Oktober sei ihr Telefon tot, sagt Herrmann. Betroffen seien zahlreiche andere Bewohner ihrer Straßenseite. Mehrfach habe sie bei der Telekom eine Beseitigung des Schadens angemahnt. Ortstermine seinen anberaumt worden, dann aber geplatzt.

„Die veralbern uns nach Strich und Faden“, lautet ihr Fazit nach drei (!) Wochen ohne Telefon. Dass das Malheur, das sie und die Nachbarschaft betreffe, der Umstellung auf das schnelle Netz geschuldet sei, müsse sie wie Hohn empfinden. „Ob es so ist und woran es liegt, können wir nicht einschätzen. Wir sind ausgeliefert. Das ist einfach unverschämt.“

Um Unterstützung gebeten, konfrontierte die LVZ die Pressestelle des Unternehmens mit drei überschaubaren Fragen: Wo liegt das Problem? Wann haben alle in der Semmelweisstraße wieder Telefon? Warum dauert das drei Wochen und länger? Die Antwort von Pressesprecher Georg von Wagner kam noch am selben Tag: „Dort werden umfangreiche Schaltarbeiten durchgeführt, wodurch es zu Unterbrechungen kommen kann. Wir bemühen uns, die Ausfallzeiten für unsere Kunden so gering wie möglich zu halten.“ Konkreter wurde er nicht.

Von es