Pegau/Groitzsch

Aufgeschmissen waren am Dienstag viele Pegauer und Groitzscher Bürger sowie Unternehmen am Dienstag. Telefon und Internet funktionierten in weiten Teilen beider Kommunen vom Morgen an nicht. Von der Deutschen Telekom hieß am Nachmittag, dass die Störung bis gegen 21 Uhr beseitigt sein soll. In Pegau-Nord gab es bereits 17 Uhr eine Erfolgsmeldung.

Rathaus-Mitarbeiter müssen ohne Telefon auskommen

Im Groitzscher Rathaus unterbrach kein Klingeln der Festnetz-Telefonanlage die Arbeit der Mitarbeiter. „Allerdings konnten sie auch nicht nach draußen anrufen“, sagte Bürgermeister Maik Kunze ( CDU). Die Telekom habe am Vormittag von einer aktuellen Störung gesprochen, die zügig behoben werden soll. „Genaueres haben auch wir nicht erfahren.“

Gulaschkanone auf dem Markt bleibt lange leer

Auf dem Kirchplatz der Nachbarstadt wurde die Schlange an der Gulaschkanone der Firma Pegauer Fleisch und Wurstwaren immer länger. Dass der Kessel leer war, zog sich längere Zeit hin, weil kein Nachschub geordert werden konnte, hieß es. Im Betrieb ging kein Anruf ein.

Geldautomaten funktionierten nicht, weil ihre Datenleitungen keine Informationen weitergaben. Selbst an der Kasse am Supermarkt war aus eben diesem Grund kein Geld zu bekommen, beklagte eine Betroffene.

Kabel bei Bauarbeiten an Gasleitung beschädigt

Laut Telekom-Pressesprecher Georg von Wagner gab es eine Störung an einem Glasfaserkabel. Dieses war bei Bauarbeiten an einer Gasleitung beschädigt worden. Den genauen Ort nannte er nicht. Er legte aber Wert darauf, dass eine Fremdfirma der Verursacher war. Die Monteure des Magenta-Riesen seien um die Instandsetzung und damit die Wiederherstellung der Kommunikationsmöglichkeiten bemüht.

Von okz