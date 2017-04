Borna/Thierbach. Die Feuerwehren aus Borna und Eula wurden Sonntagabend kurz vor 20 Uhr zu einem Gebäudebrand, in das Gewerbegebiet „Goldener Born“ nahe dem alten Kraftwerk Thierbach, gerufen. Im Verwaltungsgebäude des alten Werkes Thierbach brach am Sonntagabend ein Feuer aus, was mit einer erheblichen Qualmentwicklung verbunden war. Schon auf der Anfahrt konnten die Wehren dichten Rauch aus einem Fenster des ehemaligen Verwaltungsgebäude wahrnehmen.

Anfänglich stellte sich der Zugang zu dem Gebäude schwierig dar, teilte Mike Köhler, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes, mit. Nur mit Gewalt gelang es den Kameraden, in das Gebäude vorzudringen. Mit Atemschutzmasken konnten die Männer das Feuer im zweiten Obergeschoss lokalisieren und zügig mit einem Rohr löschen. Zur Kontrolle des Gebäudes kam eine Wärmebildkamera zum Einsatz.

Das Feuerwehrtechnische Zentrum wurde ebenso zur Einsatzstelle beordert, um gebrauchte Atemschutzgeräte zu tauschen. Nach rund anderthalb Stunden wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Angaben der Polizei zufolge waren im Haus Kabelreste fahrlässig oder absichtlich in Brand gesetzt worden.

Von es