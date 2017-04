Thomas Claus feiert am Mittwoch seinen 70. Geburtstag. Er saß in der Bornaer Stadtverordnetenversammlung. Im Mai 1990 wurde er wiedergewählt, erhielt das zweitbeste Ergebnis und wurde in der neuen Stadtverordnetenversammlung Vorsteher. Als Michael von der Straßen war er Hauptdarsteller in zahlreichen Lutherstücken.