Borna Übergabe - Thräna surft mit Höchstgeschwindigkeit Die Zeiten des langsamen Internets in Thräna sind vorbei: Mit der Inbetriebnahme des neuen Glasfasernetzes stehen den Kunden Bandbreiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde zur Verfügung.

Hand drauf für das schnelle Internet in Thräna: Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke und Enrico Hesse von Inexio nehmen am Montag das neue Glasfasernetz in Betrieb. Quelle: Kathrin Haase