Borna

Es tut sich was auf der Baustelle des neuen Bornaer Parkhauses neben der Sana-Klinik. Derzeit laufen die Tiefbauarbeiten, Fundamente werden gegossen, sagte Jan Hoppenstedt, Geschäftsführer der Städtischen Werke Borna (SWB). Das Unternehmen ist Bauherr und investiert dort rund 2,6 Millionen Euro.

Über Brücke ins neue Parkhaus

Auch die Brückenauflage entsteht jetzt an der Böschung. Es ist geplant, dass die Autos über eine kleine Brücke von der Rudolf-Virchow-Straße in das neue Parkhaus fahren. Ende des Jahres sollen die ersten Fahrzeuge dort parken, im November soll das Gebäude fertig sein. „Derzeit läuft alles nach Plan“, erklärt der SWB-Chef.

Damit soll das Verkehrschaos rund um die Klinik ein Ende haben. Das Thema beschäftigt Borna seit Jahren. Immer wieder gab es Kritik: Patienten, Besucher und Klinik-Mitarbeiter müssen oft lange nach einem Parkplatz suchen.

Stellplätze für bis zu 500 Autos möglich

313 Autos finden im neuen Parkhaus Platz – in der ersten Ausbaustufe, wie Hoppenstedt sagte. Sollte der Bedarf noch größer sein, könne man auf 500 Plätze erweitern. Die Parkpreise sollen dem städtischen Tarif entsprechen: für jede angefangene Stunde ein Euro, erklärte der Geschäftsführer.

In der Bauphase sind einige Behinderungen nicht zu vermeiden. So gibt es eine Verengung der Straße, der Bus muss mehrere Meter versetzt halten. Das Unternehmen bittet alle Beteiligten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Auch fallen bisherige Parkplätze wegen des Bauvorhabens weg. Die Klinik schuf für ihre Mitarbeiter deshalb Interimsplätze in einiger Entfernung, um den Parkplatz zu entlasten, der glücklicherweise in den Schulferien nicht so intensiv genutzt wird wie sonst.

Die zwischenzeitlichen Angebote werden unterschiedlich angenommen. An der „Grünen Harfe“, Ecke Pawlowstraße, zum Beispiel gibt es häufig noch ausreichend Stellplätze.

Von Claudia Carell