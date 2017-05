In der Milchviehanlage der Agrarprodukte Kitzen eG in Pegau hat Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) am Sonnabend den „Tag des offenen Hofes 2017“ eröffnet. Eingeladen hatte auch die Agrar GmbH Auligk. Hier war die sächsische Milchprinzessin Sabine I. (23) aus Struppen zu Gast.