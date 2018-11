Rötha/Oelzschau

Der Tierschutzverein Leipziger Land, der das Tierheim in Oelzschau betreibt, bekommt am 1. Januar einen neuen Vorstand. Nach 18 Jahren an der Spitze des Vereins tritt Elvira Henkel, die das Rentenalter erreicht hat, zurück. Mit ihr verlassen Finanzvorstand Carola Keil und Tierschutzbeauftragter Wolf-Dieter Hirsch das Führungsgremium.

Die neuen Vorstände sind auf einer Mitgliederversammlung bereits gewählt worden. Nachfolgerin von Elvira Henkel wird die gut vierzig Jahre jüngere Saskia Weber. Stellvertreterin wird Evelyn Hiller, Finanzvorstand Tina Bimböse. Beatrice Trenkmann übernimmt die Schriftführerrolle, und Claudia Pirschel wird neuer Tierschutzvorstand.

Elvira Henkels Gründe für das Ausscheiden sind rein privat

Die Gründe für das Ausscheiden der Vorstände seien „ganz privater Natur“, teilt Elvira Henkel mit. Sie wolle mehr Zeit für ihre Familie haben. Ihre beiden Mitstreiter, die noch berufstätig sind, fühlten sich nicht mehr in der Lage, Beruf, Privatleben und Tätigkeit für das Tierheim in Einklang zu bringen.

Tierpfleger René Reuwand mit Hund Jojo Quelle: Tierheim

Der Wechsel, darauf legt die scheidende Vereinsvorsitzende Wert, erfolge ohne jegliche Verwerfungen und im Einvernehmen. Sie habe schon seit mehreren Jahren nach Nachfolgern gesucht. Weil der Übergang bei der letzten regulären Vorstandswahl vor einem Jahr noch nicht komplett geklärt war, machte der alte Vorstand noch eine halbe Legislaturperiode weiter, ehe jetzt eine Wahl außer der Reihe stattfand.

Neuer Vorstand des Tierheim-Vereins soll Vertrauen erhalten

Saskia Weber hat in dieser Zeit bereits für ein Jahr als Schriftführerin dem Vorstand angehört. Tina Bimböse gehörte bereits dem erweiterten Vorstand an. In einem Rundbrief an Freunde und Partner bittet Elvira Henkel zudem: „Bitte bringen Sie dem neu gewählten Vorstand genau so viel Vertrauen und Unterstützung entgegen, wie es in den Jahren unserer Zusammenarbeit war.“

Dackelopa Strolch wohnt derzeit im Tierheim Oelzschau. Quelle: Tierheim Oelzschau.

Der Tierschutzverein Leipziger Land wurde 2001 gegründet. Er übernahm damals das in Oelzschau schon bestehende Tierheim. In dem genießen derzeit rund 33 Katzen und ungefähr 35 Hunde ein vorübergehendes Domizil. Wobei die Zahl der Katzen im Moment sehr hoch sei, sagt Henkel, wie immer zu Beginn der kalten Jahreszeit.

Sonnabend ist Tag der offenen Tür im Tierheim Oelzschau

Am Sonnabend ist Gelegenheit, den Tierheimbetrieb kennen zu lernen. Ab 11 Uhr lädt das Tierheim zum Tag der offenen Tür ein. Neben der Gelegenheit zu geführten Rundgängen halten die Betreiber weitere Angebote für die Besucher bereit, darunter eine Tombola, Trödelstände, Weihnachtsgestecke, Kalender und Tierfotografien.

Von André Neumann