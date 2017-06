Rötha/Oelzschau. Das Tierheim Oelzschau möchte einem blinden Hund zwei Augenprothesen einsetzen lassen. Für die Operation bittet der Tierschutzverein Leipziger Land Tierfreunde jetzt um Spenden.

Die niedliche Lumina ist erst fünf Monate alt und vermutlich von Geburt an blind. Weil die Hündin eine Kanditatin der jüngsten Fernsehsendung „Tierisch-tierisch“ war, ließ das Tierheim vorher noch einmal ihre Augen untersuchen. Um herauszubekommen, wie Vereinsvorsitzende Elvira Henkel sagt, „ob sie tatsächlich völlig blind oder nur sehr stark sehbehindert ist und ob man gegebenenfalls operativ später noch etwas machen könnte, um die Sehkraft wenigstens teilweise herzustellen“.

Das Ergebnis war zumindest in einer Hinsicht wenig überraschend: Die kleine Hundedame ist komplett blind, und daran lasse sich auch medizinisch nichts mehr ändern. Im Tierheim in Oelzschau beobachten und erleben die Mitarbeiter und Helfer täglich, dass Lumina damit leben kann. Sie kann sich schon recht gut orientieren, was durch tägliches Training immer weiter verbessert wird. Die Blindheit selbst, sagt Henke. Sei also kein Problem für die Hündin.

Der zweite Teil der Diagnose aber schon: Lumina hat auf beiden Augen Glaukome, grünen Star, der teils starke Schmerzen verursacht. Ohne Operation, so die Tierheimleiterein, würden sich die Schmerzen immer weiter verstärken und „unerträglich“ werden. Abhilfe könne nur die Entfernung beider Augäpfel schaffen. „Klingt hart, aber für die Hündin ändert sich nichts, außer dass sie schmerzfrei wird“, ist Elvira Henkel überzeugt. Die Operation werde in der Augenklinik der Uni-Tierklinik Leipzig durchgeführt und kostet etwa 900 Euro. Geld, das der Verein aufbringen kann.

Doch die Tierfreunde wollen gern mehr, sie möchten es der Hündin ersparen, mit zwei zugenähten Augen durchs Leben gehen zu müssen. Das sei möglich durch den Einsatz von zwei Prothesen. „Die Augen erscheinen dann äußerlich wie echte Augen, was das Erscheinungsbild wesentlich freundlicher macht und eine Vermittlung positiv beeinflussen wird“, glaubt die Vereinsvorsitzende.

Auch sei es für Lumina günstiger im Verhältnis zu Artgenossen. „Wir haben das bereits vor einigen Jahren bei einer Hündin auf einem Auge machen lassen, und es war ein tolles Ergebnis“, sagt Henkel. Allerdings steige der Preis des Eingriffs dadurch auf rund 2000 Euro. Deswegen bittet der Tierschutzverein Leipziger Land um Spenden. „Wir möchten Lumina die Prothesen unbedingt ermöglichen“, sagt Elvira Henkel.

Kontakt und Kontoverbindung: www.tierheim-oelzschau.de

Von André Neumann