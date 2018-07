Borna

Sommerzeit ist Urlaubszeit, so weit, so klar. Doch was passiert mit dem Haustier, wenn Frauchen und Herrchen verreisen? Nicht alle können oder möchten ihren Hund mitnehmen, und andere Tiere machen die Strapazen einer Reise gar nicht mit. Sind die Tierheime also in den Ferien überlastet? Es geht, heißt es aus Einrichtungen der Region.

„Menschen sind verantwortungsvoller“

Schon seit einigen Jahren wirke sich die Ferienzeit nicht mehr besonders aus, sagt Elvira Henkel, die das Tierheim Oelzschau leitet. Sie glaubt, dass das zwei Gründe hat: „Erstens haben mittlerweile wohl mehr Menschen verstanden, dass man Tiere nicht einfach weggibt, wenn man sie im Urlaub nicht brauchen kann. Die Menschen sind verantwortungsvoller geworden“, so Elvira Henkel. Außerdem gebe es heute ganz andere Möglichkeiten als früher, sein Tier loszuwerden, vor allem durch das Internet.

Über diverse Onlineportale ist es ohne großen Aufwand möglich, Hunde oder Katzen an einen neuen Besitzer zu vermitteln. Gut findet Elvira Henkel das nicht unbedingt: „Es ist besser, den neuen Halter seines Tieres richtig kennenzulernen und auch darüber zu informieren, welche Bedürfnisse das Tier hat.“ Schon öfter seien Menschen zu ihr gekommen, die ein frisch übers Internet erstandenes Tier gleich wieder loswerden wollten: Es war nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatten, vielleicht krank, oder sie hatten nicht wirklich darüber nachgedacht, was die Pflege tatsächlich bedeutet. Unverständlich, findet Henkel.

Zunehmende Anzahl von Hundepensionen

Auch Michaela Angermann, die dem Tierheim Oellschütz vorsteht, sagt: „Wie auch voriges Jahr wirken sich die Sommerferien eigentlich nicht auf unsere Auslastung aus. In letzter Zeit finden wir allerdings viele, auch kranke Hunde, die ausgesetzt werden.“ Das sei nicht in Ordnung, sagt Angermann. „Man kann immer eine Lösung finden.“

Henkel sieht auch die zunehmende Anzahl an Hundepensionen als Grund für den Rückgang der abgegebenen Urlaubstiere. „Unsere Hundepension ist in den Sommerferien immer sehr gut ausgelastet“, erzählt sie. Lediglich die Anzahl der Fundtiere nehme in den Sommermonaten immer etwas zu. „Dann sind die Menschen mehr unterwegs, am See spazieren, dann büxst mal ein Hund aus“. Die Tiere würden aber in der Regel wieder abgeholt.

Einen Tipp hat Elvira Henkel noch für alle Hundehalter: Trägt ein Tier einen Chip, muss es auch beim Haustierzentralregister für die Bundesrepublik Deutschland registriert sein – „sonst können wir auf die Daten nicht zugreifen“, erklärt sie.

Von Sophie Aschenbrenner