Borna. Zum fünften Eventshopping am Freitag sind die Geschäfte in der Innenstadt von Borna wieder für einen späten Einkaufsbummel von 18 bis 24 Uhr geöffnet. Rund 60 Läden und Unternehmen beteiligen sich mit eigenen Aktionen. Mit Modeschauen, Livemusik, Gewinnspielen und Rabatten wollen die Ladenbesitzer wieder viele Menschen aus Borna und Umgebung in die Zwiebelstadt und die Geschäfte locken – letztes Jahr waren es laut dem Gewerbeverein, der das Event organisiert, über 3000 Besucher. Auch die LVZ lädt zur Shoppingnacht wieder alle Bornaer zu einem Talk in die Pavillon-Lounge in der Brauhausstraße.

„Auf dem Programm steht ab 18 Uhr ein ,Tierischer Abend’. Die zwei bekannten Tierpfleger des Leipziger Zoos, Jens Hirmer und Michael Ernst, kommen in unseren LVZ-Pavillon in die Brauhausstraße 3 und verraten Anekdoten aus ihrem spannenden Zoo-Alltag“, blickt LVZ-Regionalverlagsleiterin Erika Schirmer voraus.

Bekannt sind Hirmer und Ernst durch die seit 2003 ausgestrahlte und beliebte MDR-Sendung „Elefant, Tiger & Co.“. Die Serie hat Kultstatus, und Besucher des Eventshoppings können zwei der Köpfe hautnah erleben. Der Talk geht um 19 Uhr los. Jens Hirmer, Bereichsleiter der Themenwelten Afrika und Südamerika im Zoo, und Cheftierpfleger Michael Ernst (sie werden auch tierische Unterstützung bekommen) beantworten nicht nur die Fragen des Moderators – auch Besucher können die Zoologen mit Fragen löchern und in Erfahrung bringen, was sie schon immer über Beutelratten, Erdmännchen und Giraffenbabys wissen wollten.

Für die musikalische Umrahmung und einen beschwingten Abend sorgt die Musiktruppe Romantika aus Rötha – die Band des aktuellen Gewinners vom Bornaer Liederspektakel, das die Leipziger Volkszeitung mit der Volksbank Leipzig initiierte, die auch zum Eventshopping am Freitag als Partner im Boot sitzt und beste kulinarische Versorgung der großen Talkrunde garantiert.

Und selbstverständlich gibt es auch etwas zu gewinnen: Bei einem Gewinnspiel am LVZ-Pavillon können Besucher (natürlich) Tickets für den Leipziger Zoo gewinnen.

Von Oliver Tim Becker