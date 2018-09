Leipzig/Borna

Es war ein kalter Februarabend im Winter dieses Jahres, als ein Ehestreit tödlich endete. Ghassan T. hielt dem Druck nach wochenlangen Streitereien nicht mehr stand und stach zu. Mit einem Messer traf er seine Frau in die Brust. Die 21 Zentimeter lange Klinge durchbohrt ihr Herz und eine Lunge. Die 24-jährige Mutter zweier gemeinsamer Kinder stirbt wenige Minuten später an inneren Blutungen auf dem Fußboden eines Zimmers der Bornaer Asylunterkunft.

Angeklagter gesteht die Tat ein

Der Täter ist ihr Ehemann. Ghassan T. (33) macht zum Prozessauftakt am Mittwochmorgen keine eigenen Angaben. Ein psychiatrischer Gutachter, mit dem sich der Syrer über sein Leben und die Tat unterhalten hatte, soll der 1. Strafkammer des Landgerichtes unter Vorsitz von Hans Jagenlauf berichten, was sich zugetragen hatte, erklärte Strafverteidiger Stefan Wirth. Dem Psychiater Matthias Lammel gegenüber hat sich Ghassan T. ausführlich zur Tat erklärt und diese auch eingestanden.

Wochenlange Streitereien eskalieren

Er habe nicht vorgehabt, seine Frau, die er sehr geliebt habe, zu töten. Er habe sie 2014 in seiner syrischen Heimat in der Region Aleppo geheiratet und 2015 mit ihr und den beiden Kindern (1 und 2 Jahre) über Griechenland und Portugal nach Deutschland geflüchtet. In der Bornaer Asylunterkunft soll die Frau Mitte 2017 eine Affäre mit einem Kurden begonnen haben. Davon erfuhr Ghassan T. – „es folgten wochenlange Streits zwischen den Ehepartnern. Ein halbes Jahr lang ging das so. Ein abgelehnter Asylantrag und die geplante Rückreise nach Portugal, dem Ort des ersten Asylantrages, standen bevor“, berichtete der Sachverständige.

Angeklagter handelte mit absolutem Vernichtungswillen

Als die Ehefrau im neuerlichen Streit dem 33-Jährigen gesagt haben soll „Du bist kein Mann mehr“, verlor T. wohl die Fassung. Er besorgte sich beim Nachbarn ein Messer, kehrte zurück und tötete die Frau.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig klagt wegen heimtückischen Mordes aus niederen Beweggründen an. Staatsanwältin Katrin Minkus: „Der Angeklagte handelte mit absolutem Vernichtungswillen.“ Am Mittwoch wurden erste Zeugen gehört. Es sind acht Verhandlungstage angesetzt, das Urteil wird im November erwartet.

Von Thomas Lieb