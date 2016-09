Ein Tauchunfall mit Todesfolge hat sich am Sonnabendvormittag in Meuselwitz ereignet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, starb dabei ein 64-jähriger aus der Schnauderstadt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verlor er kurz nach dem Auftauchen das Bewusstsein. Weder die Ersthelfer, noch die mit einem Hubschrauber herbeigeeilten Rettungskräfte konnten ihn wiederbeleben.