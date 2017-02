Leipzig. Im Fall der am Donnerstag in der Pleiße bei Deutzen entdeckten Leiche steht nun die Identität fest. Es handelt sich um einen 72 Jahre alten Mann, wie Polizeisprecher Uwe Voigt am Freitag auf Anfrage von LVZ.de mitteilte. Ein am Einsatz beteiligter Beamter erkannte den Senior: Es handelte sich um dessen Nachbarn. Ob der Mann aus dem Neukieritzscher Ortsteil bei Borna stammt, wollte die Polizei nicht sagen.

Laut Voigt wurde die Leiche in die Rechtsmedizin gebracht. Ersten Untersuchungen nach könne eine Straftat als Todesursache ausgeschlossen werden. Ob der 72-Jährige durch einen Unfall oder einen möglichen Suizid ums Leben kam, ist bislang unklar. „Wir müssen noch einige Zeugenaussagen prüfen“, so Voigt.

Eine Leiche ist Donnerstagabend von einem Passanten in der Pleiße in Deutzen entdeckt worden. Der Mann rief die Polizei, die Feuerwehr Lobstädt barg den Körper. Die Todesursache ist ungeklärt. Zur Bildergalerie

Die Leiche war am Donnerstag gegen 16.30 Uhr im Gewässer nahe der katholischen Kirche im Neukieritzscher Ortsteil Deutzen treibend gefunden wurden. Einsatzkräfte sperrten den Fundort ab und sicherten mögliche Spuren.

jhz