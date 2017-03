Borna/Kohren-Sahlis. In seiner Wirksamkeit und seiner öffentlichen Wahrnehmung erheblich eingeschränkt war der Fremdenverkehrsverband Kohrener Land in den zurückliegenden Monaten. Nach mehr als einem Vierteljahrhundert erfolgreichen Arbeitens für den Tourismus in der Ausflugsregion um Borna, Frohburg und Geithain musste sich der Verein zuallererst um die Konsolidierung seiner Finanzen kümmern. Parallel dazu ging es um eine inhaltliche Neuausrichtung und um für die Zukunft tragfähige Strukturen. Äußeres Zeichen ist die Aufgabe der Geschäftsstelle am Fuße der Gnandsteiner Burg und die Konzentration der Angebote und Kräfte auf die Touristinformation auf dem Bornaer Markt. Der neue Name Tourismusverein Borna und Kohrener Land, der sich aktuell in der Eintragung befindet, soll diesem Prozess ebenfalls Rechnung tragen. Dessen Schlusspunkt ist die Wahl eines neuen Vereinsvorstandes, die am 24. April in Kohren-Sahlis geplant ist.

„Die technischen Voraussetzungen dafür sind geschaffen, dass wir wieder ordentlich arbeiten können“, sagt Vereinschef Karsten Richter mit Blick auf den Umzug der Geschäftsstelle von Gnandstein nach Borna. Zwar sei das Anfang der Neunzigerjahre von der Gemeinde und später der Stadt Kohren-Sahlis angemietete Häuschen noch nicht in Gänze geräumt, doch sei man inzwischen in der Alten Wache in Borna angekommen. Hier müsse lediglich noch ein Raum hergerichtet werden, um ein zusätzliches Büro zu schaffen. Die Touristinformation in der Kreisstadt hatte der Fremdenverkehrsverband bereits über Jahre betrieben. Der neue Name, durch die Mitglieder beschlossen, sei bereits im Gebrauch, um bekannter zu werden, sagt Richter. Allerdings noch nicht im offiziellen Schriftverkehr, da er im Vereinsregister noch nicht eingetragen sei; das werde wohl noch ein paar Wochen Zeit beanspruchen.

Sich verstärkt in die Arbeit des neu formierten Vereins einzubringen, dazu ruft der Vorstand um Karsten Richter die immer noch rund 120 Mitglieder, darunter als große Geldgeber die Kommunen Borna, Geithain, Frohburg, Kohren-Sahlis und Narsdorf, auf. „Vereinzelt hat es in der zurückliegenden Zeit Austritte gegeben. Wir hoffen jetzt, dass die Mitglieder dabei bleiben in einer Phase, in der wir endlich wieder ruhiges Fahrwasser erreichen und jede Unterstützung brauchen“, sagt er. Unterstützung auch in Form der Bereitschaft, in dem neu zu wählenden Leitungsgremium mitzuarbeiten. Von einigen lägen bereits Absichtserklärungen vor; weitere seien bis Ostern ausdrücklich willkommen.

Auf der Versammlung, die 17 Uhr im Haus der Begegnung in Kohren-Sahlis beginnt, geht es zudem um einen Rückblick auf 2017 und um den Finanzplan für das laufende Jahr. Um den Verein auf eine gesunde wirtschaftliche Basis zu stellen, zahlen die Kommunen pro Einwohner und Jahr künftig einen Euro, zehn Prozent mehr als bislang; angehoben werden sollen auch die Beiträge für die anderen Mitglieder.

Die Touristinformation auf dem Bornaer Markt ist telefonisch erreichbar unter der Nummer 03433/873195, für Mails gilt noch die alte Adresse info-kohrenerland@t-online.de. Geöffnet ist das Büro Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr, außerdem Montag, Dienstag und Donnerstag von 13.30 bis 17 Uhr.

Von Ekkehard Schulreich