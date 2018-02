Tourismusverein Borna und Kohrener Land wirbt auf der Handwerksmesse

Borna. Auf der Mitteldeutschen Handwerksmesse, die vom 10. bis 18. Februar auf der Neuen Messe in Leipzig eine nächste Auflage erlebt, ist der Tourismusverein Borna und Kohrener Land Stammgast. Allerdings warb er hier bislang unter seinem tradierten Namen Fremdenverkehrsverband Kohrener Land um das Interesse von Ausflüglern und Urlaubern, Erholungssuchenden und geschichtlich Interessierten.

„Erstmals treten wir unter dem neuen Namen an, doch es gibt auf jeden Fall einen Wiedererkennungseffekt“, sagt Regina Heinze, Leiterin der Geschäftsstelle des Verbandes in Borna. Und meint damit die regionalen Vertreter, die am neu gestalteten Stand des Vereins in der Halle 5, A 33/B 30, präsent sind: das Töpferhaus Arnold und die Töpferei Müller aus Kohren-Sahlis, der Korbmacher Aurich aus Flößberg, die Stadt Borna. „Die Veranstaltung hat in der Verbindung mit den Messen Haus-Garten-Freizeit und Beach & Boat eine große Ausstrahlung“, sagt Heinze. Hier aufzutreten, sei für den Verein sehr wichtig, denn man erreiche Zielgruppen weit über die Leipziger Region und Sachsen hinaus. Mitglieder, die für die Messe Prospektmaterial mitgeben wollten, könnten das in Borna hinterlegen. Die Geschäftsstelle am Markt ist montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr besetzt.

Für den reizvollen Landstrich um Borna, Frohburg und Geithain zu werben, nutzt der Verein auch viele andere Gelegenheiten, so den Topf- und Krügemarkt in Kohren-Sahlis am 12./13. Mai und das Bürgerfest am 28. April in Streitwald. Zu den neuen Angeboten, die der Verein vermittelt, gehören thematische Stadtführungen in Frohburg und Theaterstücke von Michael Potkownik, die unter dem Titel „Begegnung mit Luther“ auf Anmeldung (Telefonnummer 03433/873195) in der Bornaer Stadtkirche stattfinden – Theaterpremiere ist am 21. April.

Im Frühjahr soll der neu gestaltete Internet-Auftritt des Tourismusvereins ans Netz gehen. Hier können sich auch alle Mitglieder mit ihren Offerten vorstellen. Allerdings, sagt Heinze, hätten sich noch nicht alle zurückgemeldet. Die Säumigen sollten das schnellstens nachholen. Vorgestellt werden soll die neue Homepage auf der Mitgliederversammlung, die am 16. April in Borna stattfindet. Dann wird aus den Vorschlägen für ein neues Vereinslogo das beste ausgewählt.

Von Ekkehard Schulreich