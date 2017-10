Tourismusverein legt neuen Gästeführer für das Kohrener Land und Borna vor

Borna. Druckfrisch liegt der aktualisierte „Gästeführer für Kohren-Sahlis, Geithain, Frohburg, Borna, Bad Lausick im Leipziger Land“ vor: Aller zwei Jahre legt der Tourismusverein Borna und Kohrener Land – der ein Vierteljahrhundert als Fremdenverkehrsverband Kohrener Land firmierte – dieses überarbeitete Verzeichnis der Ausflugsziele, Freizeitanbieter, Gaststätten und Hotels vor. Zu haben ist es nicht nur in der Tourist-Information, die der Verein in der Alten Wache auf dem Bornaer Markt betreibt, sondern auch in den Rathäusern der Mitgliedskommunen, in Museen und Einrichtungen der Region.

Zudem nutzt der Verein das 60 Seiten starke Heft im Westentaschen-Format, um auf Messen zu werben – so vom 3. bis 5. November auf der Produktschau im Grimmaer PEP, auf der Leipziger Messe Touristik & Caravaning vom 21. bis 26. November sowie auf der Mitteldeutschen Handwerksmesse in Leipzig im Februar 2018.

In der Bornaer Tourist-Information zu haben sind auch zwei künstlerisch gestaltete Kaffeetassen mit Borna-Motiven. Jens Rockrohr hat dafür das Rathaus und Gymnasium beziehungsweise die Dinterschule ausgewählt. Erstmals erschienen ist ein Info-Brief des Tourismusvereins Borna und Kohrener Land, der künftig regelmäßig die Mitglieder und Freunde des Vereins über Aktuelles in Kenntnis setzen möchte.

Von es