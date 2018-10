In der „Alten Feuerwehr“ am Nicolaiplatz in Grimma haben die Beratungsstellen der Diakonie Leipziger Land ihr neues Domizil bezogen. Die Zentrumslage soll für einen noch besseren Zulauf bei vielfältigen Problemen sorgen. Außerdem werden immer ehrenamtliche Helfer, unter anderem für Wurzen, Grimma, Naunhof und Pegau gesucht.