Groitzsch

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung eines Fahrraddiebstahls in Groitzsch. Am Dienstag, 18. Dezember, entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter das Rad am Penny-Markt, Friedrich-Ebert-/Ecke Schusterstraße. Das geschah zwischen 6 und 7.15 Uhr, hat das Revier Borna mitgeteilt.

Es handelt sich dabei um ein 28er-Damen-Trekkingbike der Marke Cube. Die Rahmenfarbe ist weiß mit blauen Streifen. Es hat schwarze Schutzbleche. Auffallend sind die weißen Brems- und Schaltbowdenzüge.

Das Damen-Trekkingbike der Marke: Cube wurde am Dienstag in Groitzsch gestohlen. Quelle: privat

Jetzt werden Zeugen gesucht. Hinweise zu Diebstahl, Tätern und Verbleib des Rades nehmen der Polizeistandort Groitzsch, Telefon 034296/4690, sowie das Polizeirevier Borna, Telefon 03433/2440, entgegen.

Von okz