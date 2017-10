Treppen von Hieber-Beton aus Pegau in der Berliner Staatsoper und bei DHL Leipzig

Pegau. Nur gut, dass sie nach zehn Jahren nicht die Geduld verloren hatten. Sagen Alexander und Christoph Hieber aus Wörleschwang bei Augsburg über ihr Betonfertigteilwerk im Pegauer Gewerbegebiet. Nachdem sie damals ihre Investition von 1997 nahezu bedauerten, hat sich die Entwicklung längst gedreht. „Wir können nun nach 20 Jahren einen stetigen Aufwärtstrend konstatieren“, so Alexander Hieber am Sonnabend bei der Jubiläumsfeier mit rund 70 Gästen, darunter 25 vom Mutterwerk in Bayern.

In Pegau werden vor allem standardisiert, aber auch nach Kundenwunsch Treppen und Lichtschächte gefertigt; für Letztere ging vor fünf Jahren eine neue Halle in Betrieb, womit Hieber der einzige ostdeutsche von bundesweit nur sechs Produzenten ist. „Mit den kürzeren Fahrtwegen haben wir die Ökobilanz wesentlich verbessert“, erklärte Alexander Hieber, wie sein Bruder Geschäftsführender Gesellschafter. Vor Ort führen Prokurist Dietmar Kretzschmar und Werkleiter Dieter Graf die Geschäfte, beide seit 18 Jahren im Betrieb. Übertroffen werden sie unter 15 Kollegen nur von Annegret Hensel (Vertrieb, von Beginn an), und Klaus Opitz (Produktion, 19 Jahre).

Von hier aus werden auch Berlin und Hamburg beliefert. Unter anderem finden sich die Produkte bei DHL und im Biotechnischen Zentrum Leipzig, im Justizzentrum Erfurt sowie in der Staatsoper Berlin. Der Umsatz des Werks beträgt rund 1,8 Millionen Euro. „Alles reine Produktion, keine Handelsware.“ Klar, dass Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) diesem Steuerzahler lächelnd gratulierte.

Von Olaf Krenz