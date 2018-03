Trickbetrüger stiehlt 78-jähriger Böhlenerin Geld und Sparbuch

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf einen Trickbetrüger geben können, der am vergangenen Donnerstag in Böhlen eine 78-jährige Frau um ihre Ersparnisse brachte. Der gesuchte Mann hatte an der Wohnungstür geklingelt und vorgetäuscht, die Unterlagen ihres Stromanbieters prüfen zu wollen.