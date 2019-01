Borna/Blumroda

Trinkwasserkunden im Raum Rötha und Kitzscher und in Teilen der Stadt Borna können in absehbarer Zeit darauf hoffen, dass ihr Wasser weicher, also weniger kalkhaltig wird. Der Zweckverband für Wasser und Abwasser Bornaer Land (ZBL) wird voraussichtlich innerhalb von zwei Jahren mit dem Einbau einer Enthärtungsanlage in das Wasserwerk Kesselshain beginnen.

Darauf verständigte sich die Verbandsversammlung am Dienstagabend bei der Lesung des Wirtschaftsplanes für die Jahre 2019 und 2020. Den stellte Uta Rein, kaufmännische Leiterin des ZBL, in zwei Varianten vor.

Membrananlage hält den Kalk zurück

Einmal mit der ursprünglich geplanten Variante einer Enthärtungsanlage, die rund 720.000 Euro kostet, der allerdings immer noch die technische Zulassung seitens des Branchenverbandes fehlt. Hierbei handelt es sich um eine so genannte Membrananlage, bei der – stark verkürzt ausgedrückt – das Wasser durch eine dünne Haut gedrückt wird, die den Kalk zurückhält.

Bei der zweiten Variante wird Kalk mittels Ionenaustausch in einer chemischen Reaktion aus dem Wasser entfernt. Diese Anlage ist mit knapp drei Millionen Euro deutlich teurer. Fördermittel, wie vom ZBL erhofft, gibt es dafür nur in sehr begrenztem Umfang. Uta Rein sprach von 143.000 Euro. Die gibt es dafür, dass bei dem Verfahren Kohlenstoffdioxid verbraucht wird.

Simone Luedtke will Ionenaustauschanlage

Dennoch präsentierte sie eine überraschende Rechnung: Schaut man sich Abschreibungen, Fördermitteln und der laufenden Betriebskosten an, die bei der teureren Anlage deutlich geringer seien, kostet der Kubikmeter Trinkwasser am Ende nahezu gleich viel. Das heißt: Egal, ob diese oder jene Anlage gebaut wird, der Preis je Kubikmeter Wasser würde um rund acht Cent teurer, rechnet Rein vor.

Deswegen und weil bei der günstigeren Anlage nach wie vor unklar ist, ob und wann sie gebaut werden kann, empfahl Verbandsvorsitzende Simone Luedtke, die Oberbürgermeisterin von Borna, den Wirtschaftsplan mit der Ionenaustauschanlage unter Dach und Fach zu bringen und auf der nächsten Verbandsversammlung zu beschließen. Widerspruch gab es gegen diesen Vorschlag nicht.

Wann genau die Anlage gebaut werden soll, sagte die Verbandsführung in der Sitzung nicht. Der größte Teil der Kosten wird in dem Zweijahresplan aber schon für 2019 vorgesehen. Hingegen wird erst im Oktober 2020 mit Betriebskosten für die Anlage gerechnet.

Ein Hinweis darauf, dass sie dann arbeiten soll. Auf die Trinkwassergebühren hat die Enthärtung in diesem und im nächsten Jahr noch keinen Einfluss. Die hat der Verband bereits Ende vorigen Jahres für 2019 und 2020 festgelegt. Dabei blieb die Enthärtungsanlage noch außen vor.

43 Bauvorhaben für nächstes Jahr geplant

Die ist in den kommenden beiden Jahren bei Weitem nicht die einzige Investition, die der ZBL plant. Dabei ist der Verband getrieben vom Investitionsdruck der Kommunen. Weil denen derzeit großzügige Fördermittel für Straßenbau zur Verfügung stehen, wird eifrig gebaut. Und der Verband ist gehalten, die Leitungen unter der Oberfläche immer gleich mit zu sanieren oder zu erneuern. Insgesamt plant der ZBL für dieses Jahr 50 Bauvorhaben für rund sieben Millionen Euro. Für nächstes Jahr stehen 43 Bauvorhaben im Entwurf des Wirtschaftsplans.

In der Sparte Abwasser ist der ZBL nur für drei Kommunen zuständig. Dennoch sollen hier in den nächsten zwei Jahren rund fünf Millionen Euro investiert werden.

