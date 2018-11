Borna

Verbraucher zwischen Böhlen und Borna, zwischen Kitzscher und Elstertrebnitz können für die nächsten beiden Jahre mit einem stabilen Trinkwasserpreis rechnen. Die Gebühr für einen Kubikmeter Wasser könnte im Zweckverband Wasser und Abwasser Bornaer land (ZBL) sogar um einen Cent von jetzt 1,71 Euro auf 1,70 Euro sinken. Die Grundgebühren sollen nicht verändert werden.

Das ist das Ergebnis der ersten Lesung zur neuen Gebührenkalkulation. Die soll Anfang Dezember in der Verbandsversammlung beschlossen werden. Der Preis bedeutet auch: In den östlichen Orten des Verbandsgebietes bleibt das Wasser hart.

ZBL zeigt aufwendige Kalkulation

Der ZBL hatte die aufwendige Kalkulation, die immer vor einem neuen Gebührenzeitraum gemacht werden muss, erstmals an einen Dienstleister vergeben. ZBL-Geschäftsführer Michael Spitzner begründete das mit einem personellen Engpass. Deswegen stellte Isabel Sternitzky vom Kommunalberatungsbüro Allevo aus Reichenbach im Vogtland das Zahlenwerk vor.

Die Verbraucher im Gebiet rund um Borna müssen weiter mit hartem Wasser leben. Quelle: Ines Neumann

Und zwar in zwei Varianten. Denn noch immer gibt es keine endgültige Klärung darüber, wie die Verbraucher im östlichen Verbandsgebiet zu weicherem Wasser kommen. Bekanntlich liegt der schon im vorigen Jahr beschlossene Bau einer Wasserenthärtungsanlage im Wasserwerk Kesselshain auf Eis, weil das gewählte technische Verfahren keine Zulassung durch den Branchenverband hat. Eine realisierbare Anlage wäre viel teurer. Jetzt will der Verband abwarten, ob er für die Alternative Fördermittel bekommt, ansonsten so lange, bis das ursprüngliche Verfahren gebaut werden darf.

Preisstaffelung für Großverbraucher wird beibehalten

Weil beides zeitlich ungewiss ist, hat Sternitzky zwei Kalkulationen vorgelegt. Eine ganz ohne die Ausgaben für eine Enthärtungsanlage. Variante zwei steht unter der Annahme, dass eine Anlage 2020 in Betrieb gehen würde. In dieser zweiten Variante würde der Preis für den Kubikmeter Wasser gegenüber dem bisherigen um drei Cent steigen auf 1,74 Euro.

Sternitzky wies auch darauf hin, dass in der neuen Kalkulation die schon bisher angewendete Preisstaffelung für Großverbraucher beibehalten werde. Die entlastet Großverbraucher, indem der Kubikmeterpreis nach dem 50.000. und dann noch einmal oberhalb von 100.000 Kubikmetern sinkt. Überspringt der Jahreszähler die Marke von 100.000, dann kostet der Kubikmeter danach nach jetzigen Preisen nur noch 1,03 Cent. Künftig würden es 1,08 oder 1,10 Euro sein (Variante 2) sein.

ZBL-Geschäftsführer Michael Spitzner. Quelle: Nicole Rathge-Scholz

Ohne diese Staffelung würden private Endverbraucher weniger zahlen müssen. Jetzt läge dieser Einheitspreis bei 1,68 Euro, in den nächsten beiden Jahren bei 1,66 (Variante 1) oder 1,69 Euro, rechnete Isabel Sternitzky vor.

Kritiker halten diese Staffelung seit Jahren für ungerecht. Die Verbandsführung argumentiert damit, viel verbrauchende Unternehmen anders nicht halten zu können. Würden die sich zurückziehen, könnte das steigende Wasserpreise zur Folge haben. Der Bornaer Verbandsrat Gunter Kolbusa machte auf eine weitere seiner Meinung nach bestehende Ungerechtigkeit aufmerksam, die in der Grundgebühr liege.

Klassischer privater Haushalt zahlt sieben Euro im Monat

Der klassische private Haushalt zahlt sieben Euro im Monat je Wohnungseinheit. So genannte Nicht-Haushalte zahlen eine Grundgebühr, die nach Zählergrößen gestaffelt ist. Das führe laut Kolbusa dazu, dass ein Normalverbraucher umgerechnet 80 Cent Grundgebühr anteilig auf jeden verbrauchten Kubikmeter Trinkwasser zahle, ein Großverbraucher aber nur sieben Cent. Hier müsse eine Veränderung herbeigeführt werden, forderte Kolbusa.

Simone Luedtke, Oberbürgermeisterin von Borna (die Linke), kündigte an: „Wir bereiten Variante eins vor.“ Quelle: privat

Eine weitergehende Debatte um die Kalkulation blieb aus. Am 4. Dezember soll die nächste Verbandsversammlung darüber beschließen. Verbandsvorsitzende Simone Luedtke, Oberbürgermeisterin von Borna (die Linke), kündigte an: „Wir bereiten Variante eins vor.“ Was bedeutet, dass die Verbandsführung offenbar keine schnelle Entscheidung zur Enthärtungsanlage erwartet und dass sich an der Wasserhärte im östlichen Verbandsgebiet in den kommenden zwei Jahren nichts ändern dürfte.

Von André Neumann